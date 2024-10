„Sowas habe ich noch nicht gespielt“: Steam-Highlight jetzt im Xbox Game Pass

Die umfangreiche Bibliothek des Xbox Game Pass wird um ein neues Spiel erweitert, das auf Steam absolute Top-Wertungen erzielt. Den Trailer für den Horror-Hit Inscryption könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Neu im Xbox Game Pass: Dieses Spiel dürft ihr nicht verpassen

Der Xbox Game Pass hat ab sofort ein echtes Highlight zu bieten. Abonnenten mit Xbox-Konsolen oder PC können jetzt das Horror-Kartenspiel Inscryption zocken. Auf Steam hat das Deckbuilding-Roguelike bereits eine ansehnliche Fan-Gemeinde aufgebaut. Ganze 96 Prozent der mehr als 110.000 Nutzerrezensionen geben eine positive Wertung ab.

Vorab: Inscryption hat viele Geheimnisse und Überraschungen zu bieten. Viele der Steam-Spieler empfehlen darum, komplett ohne jegliches Vorwissen in das Spiel einzusteigen (im Microsoft-Store ansehen).

Wenn ihr doch etwas Kontext haben wollt, verrät die Produktseite auf Steam zumindest ein wenig mehr Details zum Spiel. Inscryption bezeichnet sich als „selbstzerstörerischer Liebesbrief an Videospiele“. Ihr baut ein Kartendeck auf und löst zusätzlich Rätsel wie in einem Escape Room.

Entwickler Daniel Mullins hat das Spiel fast im Alleingang entwickelt. Zu seinen früheren Werken gehört auch Pony Island. Wenn euch das etwas sagt, wisst ihr, dass auch in Inscryption mehr steckt als auf den ersten Blick sichtbar ist.

Inscryption Daniel Mullins Games

Das sagen Steam-Spieler zu Inscryption

Die Steam-Spieler in den Nutzerrezensionen überschlagen sich nur so vor Lob für Inscryption:

Eines dieser Spiele, die man am liebsten vergessen will, damit man es nochmal zum ersten Mal spielen kann. Netskeh auf Steam

Sowas habe ich noch nicht gespielt. Investiert man auch nur einige wenige Stunden wird einen nicht nur das Spielprinzip, sondern auch das Spiel an sich überraschen. Solche Mechaniken und Ideen habe ich bisher noch nicht erlebt. Ich bin froh, dass ich es spielen durfte! ^9Pes^1til^3enz auf Steam

Innovatives und absolut geniales Spiel! Herr Zwiebel auf Steam

Microsoft hat Game-Pass-Abonnenten also ein echtes Meisterwerk aufgetischt. Noch im Oktober erscheint außerdem ein weiteres Highlight: Call of Duty Black Ops 6 ist direkt zum Release am 25. Oktober im Abo verfügbar. Ihr müsst allerdings den Ultimate- oder PC Game Pass besitzen.