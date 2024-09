„Squid Game“ Staffel 2: Special-Teaser veröffentlicht

Netflix größter Serien-Hit kommt nach langer Pause zurück. Mit einem Teaser bekommt ihr den ersten Einblick in „Squid Game“ Staffel 2. Wann die neuen Folgen starten und was ihr über die kommende Staffel wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Drei Jahre mussten Fans von der koreanischen Serie auf Nachschub warten. Das wohl stärkste Serien-Highlight in der Geschichte von Netflix hat nun aber einen offiziellen Starttermin für seine Fortsetzung erhalten. „Squid Game“ Staffel 2 startet am 26. Dezember 2024!

„Squid Game“ Season 2: Special-Teaser und erste Bilder

Wie ein Weihnachtsgeschenk erscheint „Squid Game“ Staffel 2 also noch 2024. Erste Hinweise auf den Release der neuen Folgen gab Hauptdarsteller Lee Jung-jae in einem Interview gegenüber Business Insider. Zusätzlich veröffentlichte Netflix am 20. September 2024 einen Special-Teaser, der euch noch mehr Bilder zu der neuen Staffel liefert:

Nachdem es lange Zeit keinerlei Updates zur Produktion gegeben hatte, wurden Anfang Februar 2024 endlich erste Bilder sowie ein kurzer Teaser zu den neuen Folgen vorgestellt. Das neue Video-Material ist Teil eines Previews mit Netflix-Neuerscheinungen 2024, das im Rahmen der Emmy-Verleihung gezeigt wurde. Der Teil zu „Squid Game“ erscheint bei Minute 2:44:

Auf dem neuen Promo-Material sieht man Gi-Hun (Lee Jung-jae), der bereits in der ersten Staffel eine Hauptrolle gespielt hat. Der Protagonist schwor sich zum Finale, Rache an den Machern der brutalen Spiel-Show nehmen zu wollen. Die Bilder zeigen zudem zwei weitere Charaktere, die bereits in der vorherigen Staffel mitgemacht haben. So sind der Salesman (Gong Yoo) und Front Man (Lee Byung-hun) zu sehen. Mit Park Gyu-you sieht man zudem eine neue Figur.

Worum es genau in der Story der zweiten Staffel gehen wird, ist noch nicht bekannt. Da jedoch bereits einige bekannte Gesichter gezeigt wurden, ist davon auszugehen, dass die Handlung an die bisherigen Ereignisse anknüpfen wird und es keine reine Neuauflage der Geschichte geben wird, die von Staffel 1 isoliert abläuft.

Bereits im Laufe des letzten Jahres erschien ein kurzer Trailer, der einen Blick auf den Cast der zweiten Staffel wirft:

Squid Game: Staffel 2 - Wird die Netflix-Serie fortgesetzt?

„Squid Game“ Staffel 3: Das Ende ist in Sicht

Der Serienmacher Hwang-Dong hyuk nimmt sich ausreichend Zeit, um „Squid Game“ eine würdige Fortsetzung zu bereiten. Die neue Staffel wurde Mitte 2022 angekündigt, erst Ende Juli 2023 begannen die Dreharbeiten, die zum Jahresende abgeschlossen wurden. Bereits Ende 2021 äußerte sich der Showrunner zur möglichen Handlung (Quelle: Soompi):

„Der Schwerpunkt wird die Geschichte von Seong Gi Hun sein, der aufdeckt. Der übergreifende Handlungsstrang von Staffel 2 wird die Geschichte der Menschen sein, die Gi Hun trifft und denen er hinterherjagt.“

Gleichzeitig erwähnte er bereits damals die Option, dass auch eine dritte Staffel erscheinen könnte:

„Es stimmt, dass wir eine Vielzahl von Möglichkeiten für Squid Game diskutieren, einschließlich der Produktion einer dritten Staffel, aber noch ist nichts in Stein gemeißelt.“

Season 3 ist jetzt auch offiziell von Netflix bestätigt worden. Die dritte Fortsetzung wird aber, laut Netflix, auch das Serienfinale darstellen.

„Squid Game“: The Challenge – keine richtige Fortsetzung

Bereits im November 2023 erschien mit „Squid Game: The Challenge“ neues Material, das auf der Serie basiert. Dabei handelt es sich aber nicht um eine direkte Fortsetzung. Stattdessen ist „The Challenge“ eine echte Reality-TV-Show, bei der einige Spiele und Kulissen der Hauptserie nachgebaut wurden. Auch dort haben die Kandidaten die Chance auf ein Preisgeld. Es handelt sich dabei um eine reale Umsetzung und nicht um eine Fiction-Story.

Die Spiele sind demnach abgeschwächt, der Fokus liegt vor allem auf dem zwischenmenschlichen Untereinander. Wie für Reality-Shows üblich, werden also vor allem Konflikte, Streitereien, aber auch Allianzen unter den Teilnehmern thematisiert. Wer bei „Squid Game: The Challenge“ einschaltet, sollte nicht den Anspruch haben, eine direkte Fortsetzung von „Squid Game“ zu sehen, sondern eher eine Art „Takeshis Castle“ oder „100.000 Mark Show“ im Setting der Netflix-Serie. Eine richtige Fortsetzung zur 2021 erschienenen Produktion wird 2024 bei Netflix erscheinen.

