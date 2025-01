„Squid Game“ Staffel 3: Netflix bestätigt Starttermin

„Squid Game“ hat seine zweite Runde auf Netflix beendet und das Finale der Serie angekündigt. Jetzt hat der Streaminggigant den Start von „Squid Game“ Staffel 3 angekündigt.

Start von „Squid Game“ Staffel 3 offiziell bestätigt

Mit der Ankündigung vom Release der zweiten Staffel von „Squid Game“ folgt direkt eine gute Nachricht für die Fans der Netflix-Serie: „Squid Game“ Staffel 3 ist offiziell bestätigt worden! Der Starttermin der dritten Staffel steht auch schon – das hat Netflix nun verkündet. „Squid Game“ Staffel 3 erscheint am 27. Juni 2025.



Vermutungen auf den Start der finalen Season gab es bereits einige Zeit vorher. In einem bereits gelöschten Tweet hat Netflix einen Teaser für die dritte Season gezeigt. In der Beschreibung des Teasers fanden aufmerksame Fans das vermutliche Startdatum:

Weiterhin deutet eine Szene auf einen Release im Juni 2025 hin. In der zweiten Staffel wird ein Kalender gezeigt, in welchem die Tage bis zum 19. Juni markiert sind. Welches Datum wird es also nun? Das kann nicht genau gesagt werden. Eine Garantie auf einen Start der dritten Season im Sommer 2025 gibt es noch nicht. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

„Squid Game“ Staffel 3 ist das endgültige Serienfinale

Nachdem die zweite Season des Serien-Hits am 26. Dezember 2024 erschien, hat Netflix den Start von Staffel drei direkt in das Jahr 2025 verfrachtet. Fans müssen also bei weitem nicht so lange auf neue Episoden warten, wie es zwischen der ersten und zweiten Staffel der Fall war. Immerhin liegen zwischen ihnen ganze drei Jahre.

Danach ist dann aber auch Schluss. Die dritte Staffel der koreanischen Serie läutet auch das Ende ein. Der Produzent der Serie, Hwang Dong-hyuk, bestätigte dies:

I am beyond excited to be writing this letter to announce the date for Season 2 and share the news of Season 3, the final season, (Quelle: Netflix

Cast und Handlung der dritten Season

Da die zweite Staffel noch nicht angelaufen ist, lässt sich noch nicht viel über das Serienfinale von „Squid Game“ sagen. Auch der Cast könnte sich bis dahin stark wandeln – wobei es nicht unwahrscheinlich ist, dass die Protagonisten der Serie auch in Staffel 3 zu sehen sein werden. In seiner Ankündigung schrieb Hwang Dong-hyuk zusätzlich:

The fierce clash between two worlds will continue into the series finale with Season 3, which will be brought to you next year. (Quelle: Netflix

Zwischen Gi-hun und dem Mann an der Spitze der Spiele wird es also auch in der dritten Fortsetzung zu Auseinandersetzungen kommen. Es kann also angenommen werden, dass zumindest hier der Cast bestehen bleibt. Sobald es handfeste Informationen zu der Handlung und dem Cast von „Squid Game“ Staffel 3 gibt, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

