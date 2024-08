Staffel 2 der „Monster“-Anthologie: Start, Trailer und Cast

Mit „Dahmer“ hat der „American Horror Story“-Schöpfer Ryan Murphy den Serienmörder in einer neuen Weise auf Netflix verfrachtet. Mit dem zweiten Teil der Anthologie knöpft Murphy sich neue Verbrecher vor. Wann „Monster“ Staffel 2 startet und welche Morde diesmal behandelt werden, erfahrt ihr hier.

Es kann ein wenig Verwirrung aufkommen, wenn es um Netflix’ True-Crime-Serie „Monster“ geht. Während die erste Staffel lediglich als „Dahmer“ bekannt ist, lautet der volle Titel „Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“. Ähnlich wie mit „American Horror Story“ ist „Monsters“ also der übergreifende Serientitel aus der Feder von Ryan Murphy.



Der zweite Teil der „Monster“-Anthologie schnappt sich kurzerhand zwei neue Mörder: die Menendez-Brüder. Demnach heißt die zweite Staffel „Monsters: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez“.

„Monster“ Staffel 2: Start und erster Trailer

Ab dem 19. September 2024 könnt ihr die grausame Geschichte der Mendez-Brüder auf Netflix verfolgen. Sollte der Streaminganbieter dem Muster der ersten Staffel folgen, werdet ihr alle Episoden der zweiten Staffel von „Monsters“ direkt am 19. September sehen können.



Wie viele Folgen der zweite Teil der Anthologie haben wird, ist noch nicht bekannt – die Dahmer-Geschichte konnte ihr Debüt jedoch mit 10 Episoden feiern, die jeweils zwischen 45 und 60 Minuten lang waren.



Den ersten Teaser für die neue Staffel findet ihr hier:

Wer sind die Menendez-Brüder? Handlung von „Monster“ Staffel 2

Spoiler-Warnung: Wir werden auf die Mordfälle der Menendez-Brüder eingehen, welche in der kommenden Staffel behandelt werden.

Am 20. August 1989 in Beverly Hills, Kalifornien, haben Erik und Lyle Menendez das Leben ihrer Eltern genommen. Zu dem Zeitpunkt waren die Brüder 21 und 19 Jahre alt. Kitty und Jose Menendez wurden im Familienzimmer ihres Hauses von ihren Söhnen erschossen. Um sich selbst ein Alibi zu schaffen, fuhren die Brüder kurze Zeit danach mit ihrem Auto zu einem Kino und kauften sich Tickets für einen Film.



Nachdem die Menendez-Brüder wieder in ihrem Elternhaus angekommen waren, rief Lyle den Notdienst und schrie in den Hörer, dass jemand seine Eltern ermordet hat. Die folgenden Monate lang wurde in dem Fall ermittelt, während Erik und Lyle ein auffällig luxuriöses Leben genossen. Die Ermittler des Falls wurden daraufhin hellhörig und betrachteten den Fall aus einer anderen Perspektive – mit den Brüdern als Tatverdächtigen.



Nicht mal ein Jahr später folgte die Verhaftung von Erik und Lyle. Der Prozess begann mit großem öffentlichen Interesse im Jahr 1993, woraufhin die Brüder drei Jahre später verurteilt wurden. Beide sind noch immer in Haft, ohne Aussicht auf Bewährung.

Der Cast von „Monsters: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez“

Im Fokus der zweiten Staffel steht natürlich die Menendez Familie. Neben ihr gibt es aber noch weitere Charaktere, wie beispielsweise die Ermittler oder die Strafanwältin Leslie Abramson. Wie der Cast von „Monsters“ Staffel 2 aussieht, seht ihr hier:

Cooper Koch als Erik Menendez

Nicholas Alexander Chavez als Lyle Menendez

Javier Bardem als Jose Menendez

Chloë Sevigny als Kitty Menendez

Ari Graynor als Leslie Abramson

Leslie Grossman als Judalon Smyth

Dallas Roberts als Dr. Jerome Oziel

Jason Butler Harner als Les Zoeller

Enrique Muricano als Carlos Baralt

Michael Gladis als Tim Rutten

Drew Powell als Detective Tom Linehan

Charlie Hall als Craig Cignarelli

Gil Ozeri als Dr. William Vicary

Jeff Perry als Peter Hoffman

Tessa Auberjonois als Dr. Laurel Oziel

Tanner Stine als Perry Berman

Larry Clarke als Brian Andersen

Jade Pettyjohn als Jamie Pisarcik

Marlene Forte als Marta Cano

