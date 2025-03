Statt 59,99 Euro bald gratis: Epic verschenkt Strategie-Kracher, den jeder Dino-Fan haben sollte

Epic Games ist aktuell sehr spendabel. Bis zum Donnerstag könnt ihr euch noch das Action-RPG Mortal Shell als Dark-Souls-Alternative kostenlos sichern, anschließend kommen Dino-Fans voll auf ihre Kosten. Denn ab dem Stichtag gibt’s sieben Tage lang gratis Jurassic World Evolution 2 abzustauben. Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch direkt oben anschauen.

Epic Games verschenkt Jurassic World Evolution 2

Zwischen dem 20. März und dem 27. März lohnt sich für alle Dino-Fans ein kurzer Abstecher in den Epic Games Store. In dieser Zeit könnt ihr euch nämlich Jurassic World Evolution 2 für umme sichern. Zum Vergleich: Normalerweise will Epic Games im hauseigenen Store stolze 59,99 Euro für den Mix aus Strategie und Simulation sehen (im Epic Games Store anschauen) – der kurze Blick in den Store lohnt sich also auf jeden Fall.

Im Spiel ist es eure Aufgabe, einen Freizeitpark aufzubauen, dessen Hauptattraktion die 75 unterschiedlichen Dinosaurier-Spezies sind. Wie ihr die Gehege für die Urzeitwesen aufbaut und gestaltet, ist dabei vollkommen euch überlassen. Wenn ihr jedoch große Fleischfresser ins Gehege mit Pflanzenfressern packt, solltet ihr euch nicht wundern, wenn plötzlich ein paar eurer Dinos auf wundersame Weise verschwinden. Mit euren Wissenschaftlern treibt ihr die Entwicklung neuer Attraktionen und Gebäude voran.

Und auch wenn ihr natürlich darauf achten müsst, dass euer Park ordentlich Geld einnimmt, solltet ihr lieber nicht bei den Sicherheitsvorkehrungen sparen. Denn wenn so ein „Scharfzahn“ aus dem Gehege flieht, kann er eure Besucher angreifen – und so ein PR-Desaster könnt ihr nun wirklich nicht gebrauchen!

Fans der Filme können im Modus Chaostheorie zudem Schlüsselmomente der Filme nachspielen und die damit die Frage klären, was passiert wäre, wenn sie in dieser Situation die Kontrolle über den Park gehabt hätten.

Mit diesen Tipps seid ihr in JWE 2 stets Herr der Lage:

Für wen lohnt sich Jurassic World Evolution 2?

Wer an anderen Park-Simulationen seine Freude hat, macht mit Jurassic World Evolution 2 nichts falsch. Im Epic Games Store vergeben die Spieler 4,8 von 5 möglichen Sternen, auf Steam sind 89 Prozent der Bewertungen positiv (Quelle: Steam). Vor allem die bildhübsche Grafik und die stimmige Inszenierung werden als Pluspunkte immer wieder hervorgehoben.

Die größten Kritikpunkte: Die Kampagne des Spiels fühlt sich wie ein glorifiziertes Tutorial an und die ständig auftretenden Krisen bremsen den Fortschritt etwas aus. Immer wieder muss man Dinos einfangen, Zäune reparieren oder seinen Park nach einem Sturm wiederaufbauen – das nervt und geht ins Geld.

Wer sich daran jedoch nicht stört, kann mit Jurassic World Evolution 2 viel und vor allem lange Spaß haben. Auf Steam finden sich etliche Nutzer, die mehr als 100 Stunden ins Spiel gesteckt haben – fehlende Langzeitmotivation scheint also kein Problem zu sein.

