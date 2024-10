Subnautica-Fans, aufgepasst: Auf diese Nachricht wartet ihr seit 10 Jahren

Jahrelang war es still um Subnautica, doch nun taucht das beliebte Unterwasser-Abenteuer mit einem brandneuen Teil wieder auf. 2025 soll das Spiel in die Early-Access-Phase gehen und lockt nicht nur mit neuen mysteriösen Gewässern, sondern auch mit Koop-Action! Ein erster Trailer verrät euch mehr.

Subnautica 2: Taucht gemeinsam in unbekannte Gewässer ein

Die Macher des Survival-Hits Subnautica haben es offiziell gemacht: Subnautica 2 erscheint 2025 in der Early-Access-Phase auf den Plattformen Steam, Epic Games und im Windows Store. Auch Xbox-Fans kommen nicht zu kurz: Das Spiel wird direkt über den Game Pass im Game-Preview-Programm spielbar sein (Quelle: X).

Die Fortsetzung entführt euch erneut in eine atmosphärische Unterwasserwelt voller mysteriöser Biome, gefährlicher Kreaturen und verborgener Geheimnisse – perfekt für Survival-Fans und Wasserratten. Dieses Mal gibt es ein Feature, das sich viele von Anfang an gewünscht haben: Neben dem Solo-Abenteuer könnt ihr nun auch im Koop-Modus in die Tiefe abtauchen.

Mit bis zu vier Spielern könnt ihr gemeinsam die Tiefen erkunden, Basen errichten und euch den unbekannten Monstern stellen. Crafting und Basisbau stehen erneut im Fokus, sodass ihr eure Überlebensstrategien im Team entwickeln und umsetzen müsst, um in der gefährlichen Unterwasserwelt zu überleben. Doch auch Solo-Spieler werden nicht zu kurz kommen.

Subnautica 2 wurde offiziell angekündigt. (© Subnautica: Below Zero | Unknown Worlds Entertainment) )

Subnautica 2: Entwickler setzt erneut auf Early-Access und Feedback

Wie beim Original setzt Unknown Worlds erneut auf Early Access, um das Spiel gemeinsam mit der Community weiterzuentwickeln. Durch das direkte Feedback der Spieler wollen die Entwickler das finale Produkt weiter optimieren – ein Ansatz, der sich bei früheren Titeln bewährt hat. Für alle, die es kaum erwarten können, ist das eine perfekte Gelegenheit, schon früh einen Einblick ins Spiel zu bekommen und aktiv mitzugestalten.

