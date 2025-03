„The White Lotus“ Staffel 3 Folge 4: Start der neuen Episode

Die vierte Episode von „The White Lotus“ Staffel 3 geht schon bald an den Start. Was ihr alles zu der neuen Season wissen müsst und wann euch jede Folge erwartet, erfahrt ihr hier.

Wann kommt Episode 4 von „The White Lotus“ Staffel 3?

„The White Lotus“ Staffel 3 hat endlich einen Starttermin bekommen. Deutsche Fans müssen zudem nicht lange nach dem US-Start auf die HBO-Serie warten. Am Sonntag den 16. Februar 2025 geht es in den USA los, in Deutschland startet „The White Lotus“ Staffel 3 am Montag, den 17. Februar 2025 bei Sky und WOW. Also einen Tag nach US-Ausstrahlung.



Auf Sky Atlantic findet ihr die neuen Folgen zudem jeden Montag um 20:15 Uhr. Folge 4 von „The White Lotus“ S3 startet am 10. März und trägt den Namen „Hide or Seek“:

Folge Titel Sendetermin 1 Gleicher Geist, neue Gestalt 17. Februar 2025 um 20:15 Uhr 2 Spezialbehandlung 24. Februar 2025 um 20:15 Uhr 3 The Meaning of Dreams 3. März 2025 um 20:15 Uhr 4 Hide or Seek 10. März 2025 um 20:15 Uhr 5 Full-Moon Party 17. März 2025 um 20:15 Uhr 6 TBA 24. März 2025 um 20:15 Uhr 7 TBA 31. März 2025 um 20:15 Uhr 8 TBA 7. April 2025 um 20:15 Uhr

„The White Lotus“ Staffel 3: Es geht nach Thailand

„The White Lotus“ Staffel 3 wird einen neuen Drehort erhalten, wie es auch schon in den beiden vorherigen Seasons der Fall war. Während die erste in Hawaii spielte, ging die Reise in Staffel zwei nach Sizilien. Für die dritte Staffel geht es nach Thailand – um genau zu sein nach Bangkok, Koh Samui und Phuket. Die neue Gruppe an Urlaubern wird sich auch hier in einem Hotel der White-Lotus-Kette aufhalten.

So könnte es in „The White Lotus“ Season 3 weitergehen

Während sich die Handlung in der ersten Staffel um Geld dreht, geht es in der zweiten mit Sex weiter. Eins bleibt aber gleich: Zu Beginn jeder Staffel wird der Tod einer oder mehrere Charaktere angedeutet – um wen es sich dabei genau handelt, wird erst am Ende enthüllt.

Auch die dritte Staffel von „The White Lotus“ hat ein zentrales Thema – Spiritualität und Religion spielen dieses Mal die große Rolle, wie Mike White gegenüber Vanity Fair verriet. Was genau den Hotelgästen in den neuen Folgen gegenüberstehen wird, ist aber noch nicht bekannt. Mit Blick auf das Setting der neuen Staffel könnte der Buddhismus Thema werden – dieser ist die prominenteste Religion Thailands.

Der Cast von „The White Lotus“ S3

Wie in jeder Staffel steht ein neuer Cast im Fokus von „The White Lotus“ – wiederkehrende Charaktere wie Jennifer Coolidges Tanya sind dabei die Ausnahme. Doch ein Charakter kehrt in den neuen Folgen zurück: Belinda, die Spa-Managerin (Natasha Rothwell) aus Staffel eins, wird auch in Staffel drei wieder mit von der Partie sein.

Der Cast von „The White Lotus“ Staffel 3 wurde mittlerweile angekündigt – allerdings ohne die Rollen, die sie übernehmen werden. Bestätigt sind bisher:

Leslie Bibb als Kate : Mit ihren zwei Freundinnen, die sie lange nicht gesehen hat, macht Kate Urlaub im White Lotus Resort.

: Mit ihren zwei Freundinnen, die sie lange nicht gesehen hat, macht Kate Urlaub im White Lotus Resort. Michelle Monaghana als Jaclyn : Auch sie ist Teil des Trios, welches gemeinsam Urlaub macht.

: Auch sie ist Teil des Trios, welches gemeinsam Urlaub macht. Carrie Coon als Laurie : Sie ist ein weiterer Teil der Freundesgruppe mit Kate und Jaclyn.

: Sie ist ein weiterer Teil der Freundesgruppe mit Kate und Jaclyn. Walton Goggins als Rick Hatchett : Rick ist mit seiner Freundin Chelsea angereist und hat einen eher schroffen Charakter.

: Rick ist mit seiner Freundin Chelsea angereist und hat einen eher schroffen Charakter. Aimee Lou Wood als Chelsea : Ricks Freundin und ein Freigeist.

: Ricks Freundin und ein Freigeist. Jason Isaacs als Timothy Ratliff : Familienvater und erfolgreicher Geschäftsmann der mit seinen drei Kindern und seiner Frau angereist ist.

: Familienvater und erfolgreicher Geschäftsmann der mit seinen drei Kindern und seiner Frau angereist ist. Parker Posey als Victoria Ratliff : Ehefrau von Timothy und Mutter von Piper, Saxon und Lochlan.

: Ehefrau von Timothy und Mutter von Piper, Saxon und Lochlan. Patrick Schwarzenegger als Saxon Ratliff : Timothys ältester Sohn, der im Unternehmen seines Vaters beschäftigt ist.

: Timothys ältester Sohn, der im Unternehmen seines Vaters beschäftigt ist. Sarah Catherine Hook als Piper Ratliff : Religion-Studentin und Tochter von Timothy und Victoria.

: Religion-Studentin und Tochter von Timothy und Victoria. Sam Nivola als Lochlan Ratliff : Der jüngste Sohn der Ratliffs und Highschool-Schüler.

: Der jüngste Sohn der Ratliffs und Highschool-Schüler. Lalisla Manobal als Mook : Die Gesundheitsberaterin der Gäste im White Lotus.

: Die Gesundheitsberaterin der Gäste im White Lotus. Lek Patravadi als Sritala : Ein Besitzer vom White Lotus und Kopf hinter dem Wellness-Programm.

: Ein Besitzer vom White Lotus und Kopf hinter dem Wellness-Programm. Natasha Rothwell als Belinda : Die Spa-Managerin die ihr bereits aus dem White Lotus in Hawaii kennt.

: Die Spa-Managerin die ihr bereits aus dem White Lotus in Hawaii kennt. Tayme Thapthimthong als Gaitok : Wachmann im White Lotus.

: Wachmann im White Lotus. Christian Friedel als Fabian : Direktor des White Lotus der alle Hände voll hat mit dem Hoteleigentümer.

: Direktor des White Lotus der alle Hände voll hat mit dem Hoteleigentümer. Miloš Biković

Dom Hetrakul

Morgana O'Reilly

Shalini Peiris

