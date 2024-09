Valves Steam-Shooter Deadlock lässt Cheater auf ganz besondere Art leiden

Wer in Deadlock cheatet wird nicht nur vor den anderen Spielern bloß gestellt, die dürfen sich sogar noch ein bisschen am Schummler rächen.

Deadlock zeigt Cheatern, wo der Frosch die Locken hat

Nach wie vor gibt es Zugang zu Deadlock nur auf Einladung von Steam-Nutzern, die Valves Shooter bereits spielen. Mittlerweile gibt es aber täglich über 100.000 Spieler in der Spitze. (Quelle: SteamDB). Wie bei jedem größeren Multiplayer-Titel sind die Cheater nicht weit.

Anzeige

Mit dem letzten größeren Update gab es mit Mirage nicht nur einen komplett neuen Helden, sondern auch eine neue Strafe für Cheater. Wird ein Cheater vom System erkannt, hat das Gegnerteam die Wahl, den Schummler direkt zu bannen oder in einen Frosch zu verwandeln. Dieser kann dann lediglich herumhüpfen, hat nur sehr wenig Lebenspunkte und kann weder angreifen noch Fähigkeiten nutzen.

Im Spiel sieht das dann so aus:

Der Cheater muss das Match dann als wehrlose Amphibie verbringen und ist leichte Beute für das andere Team. Valve-Entwickler Yoshi erklärt in einem Forenbeitrag, dass Spieler nach dem Match, in dem sie verwandelt wurden, dennoch gebannt werden. Eine Runde, die so endet, zählt nicht für die Statistiken der verbleibenden Spieler. (Quelle: Deadlock Forum).

Anzeige

Mehr Maßnahmen gegen Cheater und toxische Spieler

Aktuell arbeitet Valve an einer neuen Version des bereits implementierten Anti-Cheat-Systems, das deutlich umfangreicher ausfallen soll. Gegen schlechtes Benehmen wird bereits seit einigen Wochen vorgegangen.

Anzeige

Spieler, die vorzeitig ein Match verlassen oder sich unangemessen gegenüber anderen verhalten, landen in einem Matchmaking mit niedriger Prioritätsstufe. Weitere Strafen sind ein Verbot der Nutzung des Voice Chats oder der Pausenfunktion in Matches. Diese Strafen sind zunächst nur temporär.

Wer aktiv etwas gegen Cheater oder toxisches Verhalten unternehmen will, kann Spieler über den offiziellen Discord reporten. Der Link zum Server findet sich nur im Spiel selbst.

Ihr müsst dort die Match-ID und den Helden des Spielers angeben, der gegen die Regeln verstößt. Ihr könnt euch selbst sogar als Moderator bewerben und die Reports dann sichten, um Deadlock ein wenig besser zu machen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.