Von Killer-Klo bis Granaten-WC: Die 5 besten Gaming-Toiletten

Ranking Random Things in Games: Heute – die Top 5 der Toiletten. Weil auch virtuelle Sanitäranlagen Rankings verdient haben. Schaut euch die Ergebnisse oben im Video an.

Platz 5: Cyberpunk 2077

In Night City sind natürlich auch die WCs in Neonlicht getränkte Orte der Dystopie. Doch der eigentliche Star sind die drei mysteriösen Muscheln neben V's Toilette. Eine geniale Anspielung auf „Demolition Man“, wo die Menschen der Zukunft ebenfalls ratlos vor diesen Muscheln stehen. Niemand weiß, wie man sie benutzt – weder im Film noch im Spiel. Meta-Humor at its best! Und damit der fünfte Platz im Ranking für Cyberpunk 2077.

Platz 4: Silent Hill 4: The Room

Horror vom Feinsten! Diese Toilette ist kein stiller Ort, sondern ein Portal in den Albtraum. Die Entwickler von Silent Hill 4: The Room haben verstanden: Nichts macht verwundbarer als ein Toilettengang. Blutverschmiert, mit unheimlichen Geräuschen und verstörenden Visionen für den maximalen Grusel-Effekt. Die Toiletten sind hier Story-Element und haben immer wieder einprägsame Auftritte im Silent-Hill-Universum – looking at you Silent Hill 2. Damit ist der vierte Platz sicher.

Platz 3: No More Heroes

Speicherpunkte waren nie cooler! Travis Touchdown aus No More Heroes macht aus jedem Toilettengang eine Style-Performance. Pose? Check. Attitude? Check. Spielstand gesichert? Double-Check! Das nenne ich mal charakterstarkes Game-Design! Diese innovative Speicherfunktion schnappt sich bei uns den dritten Platz.

Platz 2: Death Stranding

Auf dem zweiten Treppchen nimmt die clever durchdachte Toilette von Hideo Kojima Platz. Denn dieser hat Norman Reedus in Death Stranding nicht nur eine besonders clean designte Future-Sanitäranlage spendiert, sondern diese auch mit praktischer High-Tech ausgestattet. Wenn ihr eure Notdurft verrichtet, erhaltet ihr unter bestimmten Voraussetzungen nämlich Granaten, mit denen ihr den Monstern im Spiel einheizen könnt. Für neugierige Spieler warten außerdem unterschiedliche Toiletten-Cutscenes – was für eine Hingabe!

Platz 1: Duke Nukem 3D

Und damit zum verdienten Sieger der Gaming-Toiletten! Bereits 1996 revolutionierte der Duke das digitale Klo. Spülbar, interaktiv und heilend – hier wurde Geschichte geschrieben und ein Markenzeichen war geboren. Ohne diese Innovation in Duke Nukem 3D wären Gaming-Toiletten heute vielleicht immer noch bloße Dekoration. Daher kann die Goldmedaille nur an den Urvater der interaktiven Toiletten im Gaming-Universum gehen!

