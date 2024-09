Waipu.tv feiert Geburtstag: Fernsehen kostet jetzt nur noch die Hälfte

Filmabend geplant, aber das TV-Programm ist öde? Waipu.tv feiert Geburtstag und lädt zum Mitfeiern ein – mit über 280 Sendern und 30.000 On-Demand-Inhalten. Zum 8. Jubiläum gibt's satte 50 Prozent Rabatt auf alle Pakete.

Waipu.tv mit 50 Prozent Rabatt

Waipu.tv hat sich in den letzten 8 Jahren zu einer echten Alternative zum klassischen Fernsehen entwickelt. Mit über 280 Sendern und mehr als 30.000 On-Demand-Inhalten bietet der Streaming-Dienst eine breite Palette an Unterhaltungsmöglichkeiten. Ob aktuelle Nachrichten, spannende Serien oder packende Sportübertragungen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Zum Geburtstag schnürt Waipu.tv attraktive Pakete mit satten Rabatten. Die verfügbaren Optionen im Überblick:

Comfort: 3,74 Euro statt 7,49 Euro monatlich

statt monatlich Perfect Plus: 6,50 Euro statt 12,99 Euro monatlich

statt monatlich Perfect Plus mit Netflix Standard mit Werbung: 8,00 Euro statt 15,99 Euro monatlich

statt monatlich Perfect Plus mit Netflix Standard: 12,74 Euro statt 25,49 Euro monatlich

statt monatlich Perfect Plus mit Netflix Premium: 15,74 Euro statt 31,49 Euro monatlich

Ein besonderer Vorteil: Die Rabattaktion gilt nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden beim Wechsel in ein höheres Paket. Die Pakete sind monatlich kündbar.



Die Ersparnis ist beachtlich – je nach gewähltem Paket können Nutzer zwischen 45 und 189 Euro in 12 Monaten sparen. Aber aufgepasst: Nach Ablauf der Rabattaktion verlängern sich die Verträge zum regulären Preis, sofern nicht rechtzeitig gekündigt wird. Wer das nicht will, sollte vorher kündigen.

Für wen lohnt sich die Aktion von Waipu.tv?

Waipu.tv richtet sich an alle, die flexibles Fernsehen ohne langfristige Vertragsbindung schätzen. Mit der aktuellen Geburtstagsaktion wird der Einstieg besonders attraktiv. Die Kombination aus Live-TV und On-Demand-Content macht Waipu.tv zu einer vielseitigen Unterhaltungsplattform für alle, die ihr eigener Programmchef sein wollen.

