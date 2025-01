Was Kingdom Come Deliverance 2 im Jahr 2025 vor hat, hypt mich noch mehr als der Release

Mit dem Release von Kingdom Come Deliverance 2 ist Entwickler Warhorse Studios noch lange nicht fertig. In einem Trailer stellen sie gleich drei Erweiterungen vor, die alle noch 2025 kommen sollen – und deren Inhalte hypen mich jetzt schon.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Kingdom Come Deliverance 2 kündigt direkt 3 DLCs für 2025 an

Wie es scheint, dürfen die Fans von Kingdom Come Deliverance direkt auf ein ganzes Jahr voller neuer Inhalte für den zweiten Teil hoffen. In einem neuen Trailer stellt Entwickler Warhorse Studios nämlich die Roadmap zu dem Spiel vor – und der zufolge sollen alle paar Monate Inhalts-Updates oder ganze Erweiterungen für das Mittelalter-RPG erscheinen.

Anzeige

Dabei fällt auf, dass hier besonders ein Augenmerk auf die Aspekte der Simulation gelegt wird. Kingdom Come Deliverance ist ja schon seit dem ersten Teil bekannt dafür, das Leben im böhmischen Mittelalter wunderbar darzustellen – und zwar mit richtig aufwendigen Simulationen von alltäglichen und nicht ganz so alltäglichen Tätigkeiten.

Schaut in den Trailer zur Roadmap von KDC2:

Kingdom Come: Deliverance 2: Roadmap-Trailer 2025

Was erwartet euch 2025 alles für Kingdom Come Deliverance 2? Wir haben den Trailer für euch zusammengefasst.

Anzeige

Frühling

Barbiere (kostenloses Feature) Hardcore-Modus (kostenloses Feature) Pferderennen (kostenloses Feature)

Sommer

Brushes With Death (Erweiterung)

Herbst

Legacy of the Forge (Erweiterung)

Winter

Mysteria Ecclesia (Erweiterung)



Anzeige

Kloster-Mystery, Friseure und ganz viel schmieden

Ich persönlich habe an Kingdom Come Deliverance besonders die immersive Spielwelt und die Simulations-Elemente gemocht: Ich finde etwa noch immer, dass Tränke brauen in keinem anderen Spiel mehr Spaß macht, als in Kingdom Come Deliverance. Je lebendiger und realistischer die Mittelalterwelt des Spiels simuliert wird, desto besser – und genau deshalb bin ich richtig gehypt von den angekündigten Features und den DLCs.

Besonders freue ich mich da auf die Barbiere und die Erweiterung Legacy of the Forge. Letzteres soll es euch wohl ermöglichen, mit Heinrich ganz ins Schmiedehandwerk einzusteigen – und so seltsam es auch klingt, ich glaube darauf habe ich richtig Lust: Die Mittelalter-Schmiede-Sim kann kommen!

Auch freue ich mich darauf, dass wir in Mysteria Ecclesia wohl wieder ein Kloster besuchen dürfen. Im ersten Teil wurde das Klosterleben richtig gut (und fies) umgesetzt. Auf jeden Fall zeigen die Pläne von Warhorse Studios, dass die Simulation des mittelalterlichen Lebens wahrscheinlich wieder eine große Rolle im zweiten Teil spielen wird – und das finde ich richtig super.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.