Was macht Hulk Hogan heute? Rückkehr ins Wrestling-Business 2025

Ohne Hulk Hogan wäre die Wrestling-Welt heute nicht dieselbe. In den 80er- und 90er-Jahren gehörte er zu den beliebtesten und bekanntesten Akteuren in den Ringen der WWE und WCW. Was macht der ehemalige Superstar heute?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Leben des „Hulksters“ war geprägt von Erfolgen, aber auch von Skandalen. Die letzten Jahre war es eher ruhig um die Legende. Jetzt kündigt Hogan die Rückkehr der legendären „NWO“ und seinen Wiedereinstieg ins Wrestling-Geschäft an.

Anzeige

Real American Freestyle: Neue Wrestling-Show von Hogan

Eine echte NWO-Rückkehr mit den legendären Charakteren der WCW aus den 90ern wird es nicht geben, auch wenn es Ende April 2025 Andeutungen in die Richtung gab:

Der kleine Teaser spielte zwar mit den schwarz-weißen Farben des Kult-Stables und zeigte mit Eric Bischoff auch den früheren kreativen Kopf der WCW, allerdings wird Hulk Hogan nicht zur WWE zurückkehren. Stattdessen wird Hogan gemeinsam mit Bischoff und dem Freestyle-Wrestling-Trainer Izzy Martinez die neue Liga „Real American Freestyle“ starten. Am 30. August soll in Cleveland, Ohio die erste Show ausgetragen werden. Hogan kündigt mit der Wrestling-Show ein neues Konzept an, das sich von dem bekannten Wrestling-Geschehen der WWE abgrenzen soll. Wie das genau funktionieren soll, gibt er nicht bekannt, allerdings sollen „echte Athleten, Charaktere und Geschichten“ im Mittelpunkt stehen. Die Liga wird sowohl Männer- als auch Frauenwettkämpfe im ungeskripteten Freistil-Wrestling anbieten und verfolgt das Ziel, den Athleten finanzielle Möglichkeiten zu eröffnen. Das Geschehen soll von TV-Shows wie „The Voice“ inspiriert sein. Anders als bei den gescripteten WWE-Storys sollen echte Geschichten im Vordergrund stehen. Für die erste Show Ende August wurden diese Athleten bekanntgegeben (Quelle: Power-Wrestling):

Kennedy Blades (US-Ringerin, Silbermedaillen-Sieger bei Olympia 2024 in Paris)

Ben Askren (ehemaliger UFC-Kämpfer)

Zahid Valencia (NCAA-Champion)

Anzeige

Das ehemalige, gescheiterte WWE-Talent Gable Stevenson sowie Wyatt Hendrickson wünscht sich Hogan ebenfalls für sein Event. Er selbst wird nicht in den Ring steigen, sondern die Liga führen.

Hooters & Hogan

Hulk Hogan soll nicht nur eine neue Wrestling-Show planen, sondern auch ein Traditions-Unternehmen in den USA retten (Quelle: t-online). So steht er mit seiner eigenen Biermarke „Real American Beer“ kurz vor der Übernahme der Restaurantkette „Hooters“. Hogan will die Markenrechte übernehmen und die Restaurants weiterführen. Das Unternehmen hat im März Insolvenz beantragt. Hooters gibt es seit 1983. Die Fast-Food-Kette ist vor allem durch die leicht bekleideten Kellnerinnen bekanntgeworden.

Die Biermarke wurde 2024 gegründet und ist seit April 2025 unter anderem in den USA in Walmart-Filialen erhältlich. Der WWE-Wrestler Chad Gable und die Mitglieder seines Stables American Made (Julius Creed, Brutus Creed, Ivy Nile) machen Werbung für das Bier:

Anzeige

Hulk Hogan: Verlobt, getauft, verheiratet

Im Juli 2023 hat sich er inzwischen 70-Jährige verlobt. Im September heiratete er dann das dritte Mal. Seit dem Jahr 2022 ist Hogan mit der Yoga-Lehrerin Sky Daily zusammen. Seine erste Ehe mit Linda Hogan wurde 2009 nach 26 Jahren geschieden. Wenig später heiratete er Jennifer McDaniel, bevor auch dieses Bündnis nach 10 Jahren im Jahr 2021 getrennt wurde. Im September 2023 folgte seine dritte Trauung. Daily bringt 3 Kinder mit, Hogan ist 2-facher Vater.

Das Jahr 2023 schloss die Wrestling-Legende mit dem Eintritt in die Kirche ab. Bei Instagram zeigte er Ende Dezember, wie er sich gemeinsam mit seiner neuen Ehefrau taufen ließ:

Anzeige

„Die totale Hingabe an Jesus ist der schönste Tag in meinem Leben.“

Anzeige

Gibt es noch ein Match von Hulk Hogan 2025 bei WWE?

Seinen bislang letzten Kampf bestritt Hogan 2012 bei der kleineren Liga „TNA“. Sein letztes Match für die bekannteste Wrestling-Liga, die WWE, stammt sogar aus dem Jahr 2006. Damals besiegte Hogan beim Summerslam den ehemaligen „Legend Killer“ Randy Orton (Quelle: Cagematch). Das scheint Hogan aber nicht genug. In einem Interview Ende Mai 2023 gab der „Hulkster“ bekannt, dass er gerne noch einmal in den WWE-Ring steigen möchte, schließlich hätte er niemals ein offizielles Abschieds-Match bei der Wrestling-Liga gehabt. Als Gegner warf er die weitere WWE-Legende „Stone Cold“ Steve Austin in den Ring, der seine Karriere schon lange beendet hat, zuletzt aber wieder bei Wrestlemania 2022 ein Match bestritt. Den Ausschnitt aus dem Interview seht ihr hier:

Ein weiteres WWE-Match scheint aber mittlerweile sehr unwahrscheinlich. Seine Aussagen stammen aus dem Jahr 2023. Bei der Netflix-Premiere der Weekly-Show RAW Anfang 2025 hatte Hulk Hogan seinen letzten TV-Auftritt bei der WWE, wurde dort aber von den Fans gnadenlos ausgebuht. Die Zuschauer scheinen eine Rückkehr also nicht zu fordern. Abgeleitet von den Reaktionen dürften die WWE-Kreativen daher auch wenig Ambitionen haben, Hogan zurückzuholen.

So sieht Hulk Hogan heute aus:

Auf seiner Instagram-Seite könnt ihr einige Aufnahmen von aktuellen Trainings sowie Ausschnitte aus den legendären Zeiten der Wrestling-Geschichte sehen.

Dass über eine Rückkehr von Hulk Hogan in den WWE-Ring nachgedacht werden kann, war vor einiger Zeit noch undenkbar. Zwar war Hogan auch nach seiner aktiven Karriere im Hintergrund mit der WWE verbunden, 2015 wurden aber jegliche Verbindungen getrennt. Grund hierfür war ein aufgetauchtes Video, bei dem Terry Bollea, so sein richtiger Name, rassistische Äußerungen gegenüber dem afro-amerikanischen Freund seiner Tochter getätigt haben soll. Im Anschluss an die Anschuldigungen löste die WWE jegliche Zusammenarbeit mit Hogan auf. Die Trennung ging sogar so weit, dass die WWE jegliche Erwähnungen von Hulk Hogan aus seinen Datenbanken und der Wrestling-Historie löschte. So wurde er auch aus der „Hall of Fame“ entfernt. Nachdem mehrere Entschuldigungen Hogans folgten, nahm die WWE die harten Schritte zurück.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.