WWE 2K25 Locker-Codes: Diese Spind-Codes gibt es

In WWE 2K25 könnt ihr wieder verschiedene Locker-Codes nutzen, um Inhalte freizuschalten. Welche Spind-Codes gibt es zum Release?

Welche Locker-Codes gibt es in WWE 2K25?

Zum Start Anfang März 2025 gibt es bereits 2 Codes:

ELITEROCK2K25 : Schaltet die Persona-Karte für die„The Rock“-Elite-Mattel-Figur frei (verfügbar bis 16. März)

: Schaltet die Persona-Karte für die„The Rock“-Elite-Mattel-Figur frei (verfügbar bis 16. März) WELCOMEWWE25: Je 1 Pack Legend-Series, Fierce-Series & Ascent-Series (verfügbar bis 13. März)

Beachtet, dass die Codes zeitlich begrenzt funktionieren. Nach Ablauf des angegebenen Datums könnt ihr sie also nicht mehr einlösen, um die entsprechenden Inhalte freizuschalten. In der Regel werden vor allem kurz vor den monatlichen WWE-Premium-Live-Events neue Codes freigeschaltet. Spätestens zu Wrestlemania 41 Mitte April sollte es also die nächsten Spind-Codes für WWE 2K25 geben. Generell lohnt sich ein Blick auf den offiziellen Social-Media-Kanal zum Spiel. Dort werden die neuen Codes bekanntgegeben:

WWE 2K25: Locker-Codes eingeben

In den Spind-Codes gibt es verschiedene Inhalte. Meistens kann man damit kostenlos Packs für den „Meine Fraktion“-Modus freischalten. Teilweise sind auch VC-Punkte oder Persona-Cards enthalten. Die Codes gebt ihr im Meine-Fraktion-Modus über die entsprechende Kachel im „Live“-Menü ein. Nach der Eingabe sucht ihr den In-Game-Store auf, um dort die freigeschalteten, ungeöffneten Packs zu finden.

Steuert den Meine-Fraktion-Modus an. Sucht nach dem Tab für „Spind Codes“. Einmal ausgewählt, gebt ihr über die virtuelle Tastatur die oben angegebenen Locker-Codes ein. Tippt auf „Start“, um die Eingabe zu bestätigen. Steuert den Bereich für die ungeöffneten Packs an, um die Bonus-Items zu erhalten.

Weitere Themen zu WWE 2K25: