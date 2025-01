WWE 2K25 Showcase: Wer ist dabei?

Der „Showcase“-Modus gehört in den jährlich erscheinenden WWE-2K-Spielen zu den Highlights. Auch in WWE 2K25 wird man wieder echte Matches und Szenen der Wrestling-Historie nachspielen können. Was gibt es 2025 in dem Spielmodus?

Welche Matches könnte es geben?

In diesem Jahr greifen die Entwickler von 2K die wichtigste Storyline aus der echten Wrestling-Welt auf. Im Fokus wird die „Bloodline“ rund um Cover-Star Roman Reigns stehen. Matches wurden noch nicht bekanntgegeben. Wrestling-Fans dürfen sich aber nicht nur auf Begegnungen der jüngeren Wrestling-Geschichte freuen, sondern auch einige Highlights aus den 90ern. Aus den Trailern und Ankündigungsvideos kann man erste Matches ableiten. Die Liste basiert jedoch bislang nur auf Gerüchten:

Yokozuna vs. Bret Hart (Wrestlemania)

Usos vs. New Day (Hell In A Cell 2017)

Roman Reigns vs. John Cena (Summerslam 2021)

Roman Reigns vs. Seth „Freakin'“ Rollins (Royal Rumble 2022)

Roman Reigns vs. Cody Rhodes (Wrestlemania 40)

Der Spielmodus wird begleitet vom „Wiseman“ Paul Heyman, der seit Jahren an der Seite von Roman Reigns steht. 2K kündigt für den Spielmodus nicht nur den Tribal-Chief an, sondern auch „The Rock“, Yokozuna, Jacob Fatu „und mehr“… Auch der „Honorary Uce“ Sami Zayn, Jey & Jimmy Uso, Tmaa Tonga und Tonga Loa dürften im Showcase-Modus ihre Rolle spielen. Ferner gehören unter anderem auch Rikishi, Umaga und Jimmy Superfly Snuka zur „Anoa'I“-Dynastie, möglicherweise wird es also auch Matches mit diesen Legenden geben.

The Bloodline im WWE 2K25-Showcase

In der Ankündigung spricht 2K auch von „Was wäre wenn“-Szenarien und „Traum“-Matches. Möglicherweise wird man also nicht nur echte Matches aus der Wrestling-Geschichte nachspielen, sondern Fantasy-Paarungen wie Yokozuna vs. Roman Reigns. Der Showcase ist in allen Versionen des Spiels enthalten. Es wird auch eine „The Bloodline“-Edition geben, mit der man unter anderem Jey Uso und Roman Reigns als spielbare Mattel-Figuren erhält. Alle Editionen im Überblick.

Viele Fans wünschen sich, dass der „Slingshot“-Modus aus dem Showcase entfernt wird. Dabei handelt es sich um den Wechsel zwischen der In-Game-Ansicht zu Video-Szenen aus echten Matches. Gerüchten zufolge soll WWE 2K25 auf diese Mechanik verzichten und nur noch In-Game-Cutscenes bieten.

