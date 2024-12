Xbox zieht durch: Einer meiner liebsten Shooter kommt in den Game Pass

Der beliebte Shooter Hunt: Showdown 1896 wandert in den Xbox Game Pass. Eine gute Gelegenheit für alle neuen Spieler und alte Hasen diese Perle mal wieder auszuprobieren, denn einen Shooter wie Hunt: Showdown gibt es kein zweites Mal.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Gratis im Xbox Game Pass: Hunt: Showdown

Der Xbox Game Pass wird am 12. Dezember mal wieder aufgestockt und darunter befindet sich auch einer meiner liebsten Shooter, die Rede ist von Hunt: Showdown 1896. Ich spiele so ziemlich jeden großen Shooter auf dem Markt, aber dieses Game zieht mich immer wieder in seinen Bann und das seit mittlerweile 6 Jahren.

Und dabei mag ich gar keine Extraction-Shooter. Das Gefühl meine gesamte Ausrüstung zu verlieren erzeugt zwar ordentlich Nervenkitzel, kotzt mich aber im Fall der Fälle auch brutal an. Bei Hunt: Showdown 1896 passiert das zwar auch, aber hier zieht mich die dreckige Atmosphäre, das knackige Gunplay und die abscheulichen Bosse in ihren Bann, sodass ich über das klassische Alles-oder-Nichts-Prinzip eines Extraction-Shooters problemlos hinwegsehen kann.

Hunt: Showdown 1896 sieht fantastisch aus, hört sich überragend an und präsentiert mir eine Spielwelt, wie ich sie noch nie erlebt habe. Die schmutzigen Sümpfe, die ächzenden Zombies und die permanente Atmosphäre von Bedrohung, lassen jede Runde nervenaufreibend werden. Was wohl auch der Grund ist, warum ich mir das Game sowohl für den PC als auch für die PlayStation gekauft habe. Und sowas mache ich eigentlich nie.

Dieses neue Event wollt ihr nicht verpassen

Dass der Shooter nun auch im Xbox Game Pass landet, ist ein echter Glücksgriff. Auf diese Art kommen noch mehr Spieler in den Genuss dieser Perle. Und parallel dazu startet ja am 12. Dezember auch das neue Event mit dem Sänger Post Malone, das auf den Namen „Post Malone’s Murder Circus“ hört und jede Menge neuen Content bereithält.

Ich kann euch nur raten, dem Spiel eine Chance zu geben. Es gibt vom Feeling her wirklich kein anderes Game in dieser Sparte, dass mich immer wieder auf diese Art und Weise begeistert und zurückholt. Nicht ohne Grund gehört der Shooter seit 6 Jahren zu den Dauerbrennern auf Steam.

