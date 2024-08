Zeichentrick-Intros der 90er: 55 Cartoon- & Anime-Lieder zum Mitsingen

© GIGA 1 / 56

Die 90er-Jahre waren ein fantastisches Jahrzehnt für Cartoons und Anime in Deutschland. Wir haben euch hier 55 Zeichentrick-Intros zum Mitsingen und -summen herausgesucht. Kennt ihr diese Kinderserien der 90er noch alle?

In den 90er-Jahren wurden Computer langsam zu einer echten Hilfe für Trickfilmer – auch wenn komplett animierte Serien noch rar gesät waren. Dazu wurde immer mehr Animes lokalisiert, die auf der anderen Seite der Welt schon längst ein alter Hut waren. Die Menge an „neuen“ Kinderserien war unter anderem deswegen so hoch in den Neunzigern.

