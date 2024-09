Zum Ärger von Netflix: Amazon schnappt sich einen der besten Filme des Jahres

Das beliebte Sport-Drama Challengers – Rivalen kommt zu Amazon Prime Video. Wer mit dem Kauf geliebäugelt hat, sollte also noch abwarten. Den offiziellen Trailer zum Film seht ihr ganz oben.

Challengers erscheint bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video hat sich einen echten Knaller gesichert: Das Sport-Drama Challengers – Rivalen wird am 19. September in den hauseigenen Katalog aufgenommen. Interessierte Prime-Nutzer können den Film also schon bald ohne zusätzliche Kosten schauen.



Derzeit könnt ihr euch den Film nur für 4,99 Euro ausleihen oder aber für 13,99 Euro digital kaufen. Es lohnt sich also abzuwarten! Wer indessen noch kein Prime-Abo hat, der kann das direkt bei Amazon ändern. Die ersten 30 Tage sind gratis.

Challengers – Rivalen Ab dem 19. September können Prime-Nutzer Challengers – Rivalen ohne zusätzliche Kosten anschauen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.09.2024 11:44 Uhr

Challengers – Rivalen handelt von einer komplizierten Dreiecksbeziehung. Zwei alte Freunde kämpfen um dieselbe Frau – dargestellt von Zendaya (Spider-Man: No Way Home). Ein Tennisturnier soll den Disput ein für allemal klären.



Für ein besseres Bild schaut euch am besten den oben eingebunden Trailer an.

Die Liebesbeziehung der drei Hauptfiguren führt zu einigen Spannungen. (© Warner Bros. Pictures)

Kritikerliebling und möglicher Oscar-Kandidat

Von der internationalen Presse wurde Challengers – Rivalen überwiegend positiv aufgenommen. Für manch einen Kritiker ist das Sport-Drama sogar einer der besten Filme des Jahres.



Dafür spricht auch der hohe Kritiker-Score mit 88 Prozent Zustimmung. Das Publikum ist zwar nicht ganz so begeistert, aber auch hier kommt Challengers – Rivalen auf einen vorzeigbaren Wert von 73 Prozent (Quelle: Rotten Tomatoes).



Vor allem die Performance der drei Hauptdarsteller, die Kameraarbeit und die Energie des Films wurde mehrheitlich gelobt. Es ist also durchaus möglich, dass der Film bei der kommenden Golden-Globe-Verleihung und bei den Oscars im nächsten Jahr eine Rolle spielen wird.

