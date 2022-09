In Windows kann man sich fast alle gespeicherten Passwörter anzeigen lassen – wenn man die richtigen Tools dazu hat. Wie ihr an eure Passwörter kommt, wenn ihr sie vergessen habt, erklären wir euch hier.

Einige Windows-Programme bieten von sich aus eine Funktion, mit der sie eure Passwörter anzeigen können. Beispielsweise zeigen Browser wie Firefox oder Chrome auf Wunsch alle Passwörter, die sie zu den verschiedenen Internetkonten gespeichert haben. Auch im E-Mail-Programm Thunderbird könnt ihr euch die Passwörter eurer E-Mail-Konten anzeigen lassen.

Wir haben auch einen umfangreichen Artikel für euch, der erklärt, wie ihr die Firefox- und Chrome-Passwörter anzeigen könnt:

Viele Programme speichern Zugangsdaten, wollen die Passwörter aber nicht anzeigen. Dazu gehören zum Beispiel Microsofts Browser Internet Explorer und Edge. Für viele dieser Fälle gigt es allerdings Programme, die jene Passwörter aus dem Windows-Speicher holen und euch dann im Klartext anzeigen. Wir stellen euch einige vor.

Passwort-Tool Unterstützte Programme WebBrowserPassView Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera Mail PassView Zeigt die gespeicherten Passwörter der meisten E-Mail-Programme an. Win-Dietrich Win-Dietrich zeigt euch die Passwörter an, die in Windows-Programmen hinter Punkten oder Sternen versteckt sind. WirelessKeyView Damit könnt ihr alle gespeicherten WLAN-Zugänge auslesen und euch die Konto-Daten anzeigen lassen. BulletsPassView Kann ebenfalls versteckte Passwörter anzeigen, die in Windows gespeichert sind. Darauf achten, dass es hier Versionen für 32 und 64 Bit gibt! ProduKey Zeigt die Software-Keys verschiedner Microsoft-Programme, wie Office oder auch Windows an. PstPassword Liest das Passwort aus einer Outlook-PST-Datei aus. Unser Tipp dazu: Outlook Passwort auslesen: Clevere Werkzeuge SoftKey Revealer Liest eine große Zahl von Seriennummern und Lizenzschlüsseln aus eurer Registry aus – falls ihr die Software noch einmal installieren müsst.

Wenn das nicht geht und ihr auch mit den unten aufgelisteten Werkzeugen nicht weiterkommt, müsst ihr vielleicht das Passwort knacken. Wir beschreiben an anderer Stelle wie ihr einen PDF-Schreibschutz entfernen könnt. Und mit einem anderen Trick könnt ihr einen Word-Schreibschutz aufheben.

Unser Video zeigt euch, wie ihr in Windows 10 die WLAN-Passwörter auslesen könnt:

Passwörter anzeigen – direkt im Programm

In der nachfolgenden Tabelle erklären wir euch zu verschiedenen Programmen, wie ihr die dort gespeicherten Passwörter anzeigen lassen könnt.

In Thunderbird könnt ihr euch eure Passwörter direkt anzeigen lassen

Programm Passwörter anzeigen Firefox Einstellungen öffnen

öffnen Datenschutz & Sicherheit anklicken

anklicken Bei Formulare & Passwörter auf Gespeicherte Zugangsdaten klicken.

auf klicken. Unten rechts auf Passwörter anzeigen klicken. Chrome Einstellungen öffnen.

Ganz herunterscrollen und Erweitert anklicken .

und . Bei Passwörter und Formulare auf Passwörter verwalten klicken.

auf klicken. Neben dem versteckten Passwort auf das Auge klicken und beim ersten Mal das aktuelle Windows-Anmeldepasswort eingeben. Opera In den Einstellungen auf Datenschutz & Sicherheit klicken.

auf klicken. Bei Passwörter auf Alle Passwörter anzeigen klicken.

auf klicken. Mit der Maus über ein Konto fahren und dann auf Zeigen klicken.

klicken. Eventuell mit Eingabe des Windows-Passworts bestätigen. Thunderbird Die Einstellungen öffnen und auf den Reiter Sicherheit klicken.

klicken. Den Button Gespeicherte Passwörter anklicken.

anklicken. Unten rechts auf Passwörter anzeigen klicken.

Mit diesen Tools und den oben beschriebenen Methoden kommt ihr an so ziemlich alle gespeicherten Passwörter, Zugangsdaten und auch Seriennummern. Solange ihr das am eigenen Computer einsetzt, ist es auch legal – oder doch zumindest innerhalb einer gesetzlichen Grauzone. Hoffentlich hat euch diese Zusammenstellung geholfen und ihr konntet euch die benötigten Passwörter anzeigen lassen.

