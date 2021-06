Es gibt Spiele im großen Gaming-Kosmos, die für echtes Kopfzerbrechen, große Anspannung und nicht zuletzt auch mal für einen zerschmetterten Controller sorgen – die Rede ist von Spielen, die mit ihrer Schwierigkeit alles von euch abverlangen. In dieser Bilderstrecke blicken wir auf zehn Vertreter, die so einige Spieler zum Scheitern zwingen.

Videospielkultur Facts

Wie schwer soll es sein? Ja!

Unterschiedliche Spiele erfüllen unterschiedliche Bedürfnisse – die einen Spieler entspannen gerne bei einer gemütlichen Runde Animal Crossing, wogegen die anderen am liebsten in die Hardcore-Hölle von Doom absteigen. In folgender Bilderstrecke geht es genau solche Games, die diese besonderen Herausforderungen bieten.

Und an denen schon etliche Spieler gescheitert sind. Viel Spaß mit Spielen, an denen ihr euch definitiv die Zähne ausbeißen werdet:

Der Klassiker Dark Souls dürfte euch sicher nicht überrascht haben. Doch sind auch Spiele dabei, von denen ihr nicht gedacht hättet, dass sie so verdammt schwer sind? Und welche Spiele haben euch beim Versuch sie zu bezwingen, förmlich zur Weißglut gebracht? Verratet es uns gerne in den Kommentaren auf Facebook!

