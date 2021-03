Na, wo geht die MCU-Reise hin? 2021/2022 sind etliche Marvel-Filme und -Serien geplant, angefangen bei Loki, über Spider-Man: No Way Home bis hin zu Moon Knight, der ja noch gar nicht vorgekommen ist. Zudem ist auch ein Filmrelease für 2022 geplant, der noch keinen Titel hat – was könnte es wohl sein?

Die nächsten Monate (und Jahre) sind vollgepackt mit Marvel-Filmen wie auch -Serien, darunter ein einziger Film 2022, der noch immer nicht bekannt ist: Wie Disney kürzlich bekanntgegeben hat, wird am 7. Oktober 2022 ein Marvel-Film erscheinen – aber welcher? Der Release-Termin für Avengers 5 steht weiterhin aus, allerdings deuten die Theorien zum ominösen Oktober-Release auch auf einen weiteren Charakter-Film hin.

Hier ein Überblick der kommenden MCU-Filme 2021/2022

9 Juli, 2021 – Black Widow

3. September 2021 – Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings

5. November 2021 – Eternals

17. Dezember 21 2021 – Spider-Man: No Way Home



25. März, 2022 – Doctor Strange and the Multiverse of Madness

6. Mai 2022 – Thor: Love and Thunder

8. Juli 2022 – Black Panther II

7. Oktober, 2022 – Unbekannter Marvel-Film 1

11. November 2022 – Captain Marvel 2

17. Februar 2023 – Unbekannter Marvel-Film 2

5. Mai 2023 – Unbekannter Marvel-Film 3

28. Juli 28 2023 – Unbekannter Marvel-Film 4

3. November 2023 – Unbekannter Marvel-Film 5

3 Theorien um den geheimen Marvel-Film 2022

Während Digital Spy fest behauptet, Spider-Man: Into The Spider-Verse 2 würde am 7. Oktober 2022 erscheinen, fehlt es noch an einer offiziellen Bestätigung: Auf IMDB steht für den Miles Morales Spider-Man ein Release-Datum für den 13. Oktober 2022: Woher das jedoch kommt, bleibt derweil unklar.

Neben Into The Spider-Verse 2 steht zudem Deadpool 3 für den 7. Oktober im Gespräch unter den Fans, der hat nämlich noch keinen Release-Termin und ist wohl bereits in der Produktion. Vermutet wird außerdem (unter anderem von Rotten Tomatoes), dass Deadpool 3 das X-Men-Universum ins MCU holen soll. Weiterhin, und das ganz nebenbei: Eine Kooperation zwischen Spider-Man und Deadpool wurde vor einer Weile auch diskutiert, mittlerweile wissen wir, das zumindest Dr. Strange im neuen Spider-Man-Film No Way Home auftreten wird.

Fakt ist, dass das MCU stetig wächst und wachsen wird: Neben den bekannten Helden erscheint nämlich bald eine Reihe neuer Charaktere, wie etwa der von Oscar Isaac verkörperte Moon Knight, der 2023 seine eigene MCU-Serie bekommt. Es bleibt spannend – und auf MCU-Art chaotisch.

Abgesehen von Deadpool 3 und Spider-Man: Into The Spider-Verse 2 wird gleichfalls ein neuer Blade-Film für den 7. Oktober vorhergesagt– was davon aber stimmt, ist leider weiterhin nicht bestätigt. Wir tippen ja ganz mutig auf Spider-Man: Into The Spider-Verse 2.