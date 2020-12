Auch wenn Spiele mit lokalem Multiplayer in den letzten Jahren etwas seltener geworden sind, erfreuen sie sich weiterhin großer Beliebtheit. Wir haben euch deswegen insgesamt 36 erstklassige „Couch Koop“-Games für alle Plattformen zusammengestellt.

Overcooked 2 Facts

Zusammen zocken: Lokaler Multiplayer auf dem Sofa

Spiele mit einer „Couch-Koop“-Funktion sind in den letzten Jahren leider zu einer Seltenheit verkommen – viele Entwickler legen einen deutlich größeren Fokus auf Online-Multiplayer, der zwar ebenfalls seine Vorteile hat, aber den lokalen Multiplayer-Modus mit Splitscreen trotzdem nicht ersetzen kann.

Wenn ihr mal wieder Lust habt, mit euren Mitbewohnern auf dem Sofa zu zocken, dann zeigen wir euch in unserer Bilderstrecke am Ende dieses Artikels die 36 besten „Couch Koop“-Spiele, die dies möglich machen. Dabei findet ihr sowohl Games für die PlayStation als auch die Xbox, Switch und den PC. Es ist also für alle Plattformen gesorgt.

Couch-Koop: Ein echter Klassiker

Zusammen oder gegeneinander auf der Couch zu zocken ist für viele Gamer immer wieder ein Highlight, für das es so leicht keinen Ersatz gibt. Ein hart umkämpfter Grand Prix bei Mario Kart 8 inklusive raffinierter Überholmanöver macht ebenso viel Spaß wie das hektische Koop-Kochen im Multiplayer-Hit Overcooked 2.

Aber auch wenn ihr mehr Lust auf ernstere Unterhaltung habt, könnt ihr zusammen zocken. Spiele wie Diablo 3, Resident Evil 5 oder Lara Croft und der Tempel des Osiris machen erst zu zweit so richtig Spaß – und laden euch zu actionreichen Abenteuern ein. Damit ihr garantiert etwas nach eurem Geschmack findet, zeigen wir euch in unserer Bilderstrecke 36 Spiele, die ihr im lokalen Multiplayer auf eurem Sofa zocken könnt:

Die 36 besten „Couch Koop“-Spiele für alle aktuellen Gaming-Plattformen:

Bilderstrecke starten (38 Bilder) Couch-Coop: Die 25+ besten lokalen Multiplayer-Spiele für jede Plattform

