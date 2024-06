800 Watt beim Balkonkraftwerk jetzt wirklich erlaubt? Wirtschaftsministerium spricht Klartext

Die Bundesregierung hat mit dem Solarpaket 1 neue Regeln für Balkonkraftwerke verabschiedet. Damit könnt ihr Mini-Solaranlagen mit bis zu 2.000 Watt bauen und selbst anschließen. Zudem wurde die Anmeldung erleichtert. Schon damals stand aber fest, dass die Regeln eigentlich erst gelten, wenn der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) die Grundlage dafür setzt. Das Wirtschaftsministerium hat das erneut bestätigt. 800 Watt sind also bisher nicht erlaubt.

800 Watt einspeisen durch Balkonkraftwerk nicht erlaubt

Wie nicht erlaubt? Tatsächlich ist es aktuell noch so, dass ihr die 800 Watt nicht mit einem Balkonkraftwerk ins Hausnetz einspeisen dürft. Dafür ist nämlich nicht die Bundesregierung zuständig, sondern der VDE. Dieser legt die Norm fest, unter der in Deutschland mit Strom gehandhabt werden darf. Und da hier die Endkunden, also ihr, das selbst anschließen könnt, müssen entsprechende Regeln festgelegt werden – und die fehlen noch.

Der VDE hat sich auch nach Wochen der Verabschiedung des Solarpaket 1 nicht auf eine Norm festgelegt, die 800-Watt-Balkonkraftwerke regelt. Das hat das Wirtschaftsministerium gegenüber dem MDR nochmals bestätigt. Die Produktnorm des VDE fehlt bisher. Aktuell ist nur die Einspeisung von 600 Watt erlaubt. Laut dem Wirtschaftsministerium ist nicht einmal die Nutzung der Steckdose zulässig. Die wurden bei bisherigen Balkonkraftwerken als Grauzone gesehen und akzeptiert. Final geregelt muss das aber auch über eine entsprechende Norm. Die, wie ihr euch schon denken könnt, auch noch nicht da ist.

Ein Gartentisch kann auch zum Balkonkraftwerk werden:

Was heißt das nun für euch?

Wenn ihr den Regeln aktuell folgen wollt, dann dürft ihr bisher nur Balkonkraftwerke nutzen, die maximal 600 Watt ins Hausnetz einspeisen können und über eine Einspeisesteckdose angeschlossen sind. Letzteres wird aber schon seit Jahren eher locker gesehen, sodass die Anmeldung mit Schukostecker akzeptiert wird. Bei den 800 Watt sieht es anders aus. Die Anmeldung akzeptiert aktuell niemand, weil der VDE sich nicht festgelegt hat. Ihr müsst also wirklich warten, bis die Produktnorm steht. Sobald das passiert, werden wir euch informieren.

