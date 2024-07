95 Prozent positiv auf Steam: Einzigartiges Sci-Fi-Abenteuer massiv reduziert

Eines der besten und geheimnisvollsten Spiele der letzten Jahre ist auf Steam aktuell massiv reduziert. Wenn ihr Outer Wilds bislang nicht gespielt habt, ist euch ein einmaliges Sci-Fi-Highlight entgangen.

Outer Wilds zählt zu den größten Community- und Kritiker-Favoriten der letzten Jahre – seit dem Release 2019 hat sich das mysteriöse Sci-Fi-Abenteuer von Stray-Publisher Annapurna Interactive einen Platz unter den beliebtesten Spielen überhaupt gesichert. Auf Steam könnt ihr euch das einzigartig-originelle Spiel jetzt mit einem 40-Prozent-Rabatt sichern.

Outer Wilds: Fantastisches Sci-Fi-Abenteuer auf Steam reduziert

Die Geschichte von Outer Wilds erlebt ihr am besten unvoreingenommen und ohne Spoiler. Nur so viel sei gesagt: Ihr erkundet ein Sternensystem, das in einer folgenschweren Zeitschleife gefangen ist und begebt euch auf spannenden und abwechslungsreichen Planeten voller Gefahren auf die Spuren wundersamer Geheimnisse.

Schaut euch hier den Trailer zu Outer Wilds an:

Outer Wilds: Launch-Trailer

Auf Metacritic hat das Sci-Fi-Meisterwerk eine starke Wertung von 85 vorzuweisen – auf Steam kommt Outer Wilds sogar noch besser weg. Nach knapp 58.000 abgegebenen Bewertungen lautet das Urteil „äußerst positiv“. Ganze 95 Prozent der Spieler geben den Daumen nach oben. Aktuell könnt ihr euch das einzigartige Abenteuer auf Steam für nur 13,79 Euro statt 22,99 Euro sichern (auf Steam ansehen).

Outer Wilds Mobius Digital

Für manche in der GIGA-Redaktion war Outer Wilds mit Abstand sogar das beste Spiel des Jahres 2019:

Steam-Rabatt: Sci-Fi-Tipps im Angebot

Wer die rätselhaft-schöne Welt von Outer Wilds bereits kennengelernt hat, kann sich auf Steam aktuell alternativ auch noch andere Sci-Fi-Perlen zum Sparpreis schnappen. Zum Beispiel könnt ihr euch ebenfalls von Publisher Annapurna Interactive das hochgelobte Rätsel-Spiel Cocoon 40 Prozent günstiger sichern. Falls euch der Sinn dagegen eher nach einem Sci-Fi-Horrortrip stehen sollte, ist Aliens: Dark Descent eine gute Wahl – und gleich um 50 Prozent reduziert.

