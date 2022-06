Viele Smartphones werden mittlerweile kaum noch mit Zubehör ausgeliefert. Seitdem Apple damit begonnen hat, das Netzteil wegzulassen, haben es sehr viele andere große Unternehmen übernommen. Nur die Hersteller aus China legen auch weiterhin Netzteil und teilweise auch Hüllen bei. Amazon ändert das jetzt auf eigene Faust.

Amazon Facts

Amazon verkauft Samsung Galaxy A53 mit Netzteil

Samsung liefert seine High-End-Smartphones wie die Galaxy-S-Serie schon länger ohne Netzteil aus und darauf sind die Käuferinnen und Käufer auch meist gefasst. Damit soll die Umwelt weniger belastet werden, da sowieso schon viele ein Netzteil besitzen, das sie weiterverwenden können – so die Begründung. In der Mittelklasse sieht es anders aus. Dort kaufen viele Menschen ihr erstes Smartphone oder sind nicht so erfahren und wundern sich dann, wieso nur ein Kabel im Karton liegt, aber kein Netzteil. Das hat auch Amazon erkannt und bietet das Samsung Galaxy A53 (Test) in einem Bundle mit Ladegerät an (bei Amazon anschauen).

Amazon verkauft das Samsung Galaxy A53 jetzt mit Netzteil. (Bildquelle: GIGA)

Bei solchen Bundles müsst ihr natürlich immer auf den Preis achten. Denn oft denkt man, dass man etwas günstiger bekommt und zahlt dann doch viel mehr. In dem Fall habt ihr aber keine Nachteile. Ihr zahlt nämlich die normalen 369,99 Euro (bei Amazon anschauen) für das Smartphone und Amazon legt für 11,97 Euro mehr das 25-Watt-Schnellladenetzteil bei (bei Amazon anschauen). Im Endeffekt sorgt Amazon mit so einem Bundle einfach dafür, dass ihr das Netzteil nicht vergesst. Es bleibt weiterhin dabei, dass ihr darauf 30 Monate Garantie bekommt und somit mehr als bei Samsung selbst.

Was das Samsung Galaxy A53 so besonders macht, erfahrt ihr im Video:

Samsung Galaxy A53 5G und A33 5G: Highlight vorgestellt

Weitere Samsung-Bundle bei Amazon

Amazon hat aber nicht nur Bundle mit dem Netzteil geschnürt, sondern verkauft das Samsung Galaxy A53 beispielsweise auch mit dem Android-Tablet Galaxy Tab A8 (bei Amazon anschauen). Auch hier zahlt ihr nicht drauf oder spart Geld, weil Amazon einfach beide Produkte kombiniert, die ihr zu den gleichen Preisen auch einzeln kaufen könnt. Trotzdem könntet ihr so dazu verführt werden, beides zu kaufen, da der Gesamtpreis gar nicht so hoch ausfällt, wie ihr vielleicht gedacht habt.