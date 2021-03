Among-Us-Fan und immer hungrig? Lust auf was Süßes, aber verzichten auf Red, Black, Yellow und Co. ist nicht drin? Motivtorten könnten die Lösung sein und Deutschlands Königin des YouTube-Backens hat da etwas parat.

Among Us: Das ist die Gamer-Torte von Sallys Welt

Among Us ist der Überraschungserfolg am Gaming-Himmel. Wer regelmäßig online unterwegs ist, dem sind die bunten Crewmember und Imposter sicherlich öfter mal begegnet. Zum Hype um das Spiel hat sich die YouTuberin Sally eine besondere Torte einfallen lassen – ideal für Fans zum selber Backen, als Geschenk für Freunde oder Familie oder für ambitionierte Hobby-Bäcker, die einfach mal etwas Abwechslung suchen.

In ihrem jüngsten Backvideo kreiert Sally eine Motivtorte zum Spiel mit einer Red-Figur obenauf. Die Idee scheint anzukommen: Kaum einen Tag online, gehen die Views für die Gamer-Torte bereits auf die 100.000 zu. Wer sich an dem Backwerk versuchen will, findet hier schon mal alles, was es dafür braucht.

Küchenmaschine von Bosch bei Amazon ansehen

Für den Tortenboden werden benötigt:

4 Eier

200 g Zucker

1 Pr. Salz

1 TL Vanilleextrakt

130 g Mandeln (gemahlen)

2 Bananen (reif)

200 g Buttermilch

200 g Sonnenblumenöl

250 g Mehl

50 g Kakao

3 TL Backpulver

0,5 TL Zimt

50 g Schokoladenblättchen

Die Füllung besteht aus:

500 g Quark

80 g Puderzucker

1 TL Vanilleextrakt

400 g Sahne

9 TL Sanapart

50 g Schokoladenblättchen

Für die Figur braucht ihr:

600 g Marshmallows

60 g Butter

600 g Puffreis (Schoko Crispies)

Für die Ganache:

1200 g Zartbitterschokolade

600 g Sahne

Fürs Modellieren und Eindecken:

1 kg schwarzer Fondant

1 g weiße Lebensmittelfarbe

100 g gelber Fondant

5 g CMC Pulver

100 g Vanille Fondant

2 g essbarer Kleber

1 Pr. braune Lebensmittelpulverfarbe

1,25 kg roter Dekormarzipan

100 g schwarzer Fondant

2 g silberne Lebensmittelfarbe

1 g schwarze Lebensmittelfarbe

2 g essbarer Kleber

4 Cake Pop Stiele

6 Bananen zum Füllen

Die Among-Us-Torte im Video:

Sallys Welt: Deutschlands erfolgreichster Food-Kanal bei YouTube

Sallys Welt gilt mit über 1,8 Mio. Abonnenten als der erfolgreichste deutsche YouTube-Kanal rund ums Kochen und Backen. In ihren Videos erklärt die studierte Grundschullehrerin Schritt für Schritt, wie aus einer Menge Zutaten etwas Leckeres entsteht. Wer sich lieber auf das geschriebene Wort verlässt, findet alles notwendige auch in ihrem Blog.

Geht es mal nicht um Küchenthemen, widmet sich die türkischstämmige Sally in ihrem Channel etwa auch der Kindererziehung. Sie ist zudem Lesebotschafterin der Stiftung Lesen und engagiert sich mit einer eigenen Stiftung für soziale Projekte.