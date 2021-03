Von den Regisseuren der letzten Marvel's-The-Avengers-Filme und mit Spider-Man-Star Tom Holland in der Hauptrolle: Cherry begleitet einen ehemaligen Soldaten im Sanitätsdienst mit posttraumatischer Belastungsstörung bis an den Tiefpunkt seiner Existenz. Hier könnt ihr den Film streamen.

Auch wenn Marvel's Avengers sein Ende gefunden hat und der nächste Spider-Man-Teil noch eine kleine Weile bis zum Release braucht, könnt ihr Spider-Man-Star Tom Holland jetzt in einem anderen, vielversprechenden Film sehen: Mit den Marvel-Größen Anthony und Joe Russo in der Regie begleitet Cherry einen jungen Ex-Soldaten, der über ein Kriegstrauma hinweg den Halt im Leben verliert – Medikamente, Drogen und schließlich Banküberfälle führen den jungen Nico (Tom Holland) an den Abgrund seiner Existenz.

Augen auf für den offiziellen Trailer von Cherry:

Wann und wo könnt ihr Cherry streamen?

Cherry erscheint in Deutschland am 12. März 2021 und kann ab diesem Zeitpunkt direkt gestreamt werden. Allerdings (noch?) nicht bei Netflix oder Amazon Prime, sondern exklusiv bei AppleTV+.

Falls ihr den Apple-Streamingdienst nicht abonniert habt, den Film aber trotzdem sehen wollt, ist das allerdings gar kein so großes Problem: Mit dem kostenlosen Probe-Abonnement dürft ihr sieben Tage am Stück AppleTV+ streamen, danach würde der Dienst 4,99 Euro/Monat kosten. Natürlich wäre es aber möglich, ihn nach dem Anschauen von Cherry direkt wieder zu stornieren. Einziges Manko dabei: Wollt ihr das nächste Mal einen Film auf AppleTV+ sehen, steht das Probe-Abonnement nicht mehr zur Verfügung.

Aufgrund der immer noch grassierenden COVID19-Pandemie sowie den exklusiven Rechten von AppleTV+ an Cherry wird der Film wohl erst einmal ausschließlich über den Streamingdienst laufen. Ob und wann er womöglich über Amazon Prime gekauft werden kann oder auf Netflix und Co. erscheint, ist derweil noch unklar.