Apple kündigt iOS 17.3 an: iPhone-Nutzer erhalten 2024 komplett neues Feature

Kurz vorm Weihnachtsfest kündigt Apple mit iOS 17.3 und iPadOS 17.3 erwartungsgemäß das dritte größere Service-Update für iOS 17 und iPadOS 17 an und verteilt an Entwickler eine erste Vorabversion. Für iPhone-Nutzer beinhaltet die Aktualisierung ein neues Feature, welches das Apple-Handy besser vor Langfingern schützen soll.

Bei Apple gehen die Arbeiten weiter und so kündigt der Hersteller nach der Veröffentlichung von iOS 17.2 und iPadOS 17.2 bereits iOS 17.3 und iPadOS 17.3 an. Entwickler erhalten bereits eine erste Vorabversion und können damit arbeiten.

iOS 17.3 integriert neuen Diebstahlschutz fürs iPhone

Mit dem dritten größeren Service-Update führt Apple auch ein neues Feature ein. Apple nennt dies im Original „Stolen Device Protection“ beziehungsweise im deutschen iOS „Schutz für gestohlene Geräte“ (Quelle: MacRumors).

Apple reagiert mit der Funktion auf ein bekanntes Problem, das nicht zuletzt in US-amerikanischen Großstädten auftritt und zuvor bereits unter anderem vom Wall Street Journal thematisiert wurde. So spähen Diebe den Passcode der iPhone-Nutzer aus, bevor das Handy gestohlen wird.

Mittels Passcode können die Kriminellen das Apple-ID-Passwort und so am Ende sogar die Identität der Opfer übernehmen. Damit ist es möglich, Dienste wie Apple Pay zu nutzen und somit noch mehr Schaden anzurichten.

Um das zu verhindern, führt Apple mit dem neuen „Schutz für gestohlene Geräte“ eine zusätzliche Sicherheitsfunktion in iOS 17.3 ein. Ist das Feature aktiviert, genügt der Passcode allein nicht mehr. Generell muss man sich per Face ID oder Touch ID authentifizieren, möchte man künftig Passwörter einsehen, verwenden oder Ähnliches. Konkret:

Anzeigen/Verwenden von Passwörtern oder Passkeys, die im iCloud-Schlüsselbund gespeichert sind

Beantragung einer neuen Apple Card

Anzeigen einer virtuellen Apple Card

Deaktivieren des Verloren-Modus

Löschen aller Inhalte und Einstellungen

Bestimmte Apple Cash- und Sparaktionen in Wallet durchführen

Verwendung von in Safari gespeicherten Zahlungsarten

Verwenden des iPhones zum Einrichten eines neuen Geräts

Für die folgenden Einstellungen baut Apple dann noch eine einstündige Sicherheitsverzögerung ein. Wer all diese Dinge ändern will, muss sich entsprechend mit Face ID oder Touch ID identifizieren, im Anschluss eine Stunde warten und dann nochmals authentifizieren. Dies gilt allerdings nur, wenn man sich nicht an einem bekannten Ort befindet. Besonders geschützt sind auf diese Weise die folgenden Handlungen:

Ändern des Apple ID-Kennworts

Aktualisieren ausgewählter Sicherheitseinstellungen des Apple ID-Accounts, einschließlich Hinzufügen oder Entfernen eines vertrauenswürdigen Geräts, einer vertrauenswürdigen Telefonnummer, eines Wiederherstellungsschlüssels oder eines Wiederherstellungskontakts

Ändern des iPhone-Passcodes

Hinzufügen oder Entfernen von Face ID oder Touch ID

Deaktivieren von Find My

Deaktivieren des Schutzes von gestohlenen Geräten

Abseits vom „Schutz für gestohlene Geräte“ beinhaltet iOS 17.3 erneut gemeinsame Wiedergabelisten für Apple Music. Die Funktion sollte ursprünglich mit iOS 17.2 eingeführt werden, wurde aber kurz vor Veröffentlichung aus der Beta entfernt und dann aufs nächste Jahr verschoben.

Apples Release-Plan für iOS 17.3

Wann ist mit einem Release von iOS 17.3 zu rechnen? Apple wird in den nächsten Wochen weitere Vorabversionen für Entwickler und auch öffentliche Beta-Versionen zur Verfügung stellen. In diesem Jahr erschien iOS 16.3 am 23. Januar 2023, iOS 15.3 im Jahr zuvor am 26. Januar.

Wir gehen davon aus, dass Apple analog zum Vorjahr den Release von iOS 17.3 für Mitte oder Ende Januar 2024 vorsieht, spätestens Anfang Februar.