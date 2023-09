Audi und Toyota haben das Nachsehen: Diese Marke kommt viel besser an

Große Kampagnen, Interesse schaffen mit Werbung und aufregende Testfahrten – was tun die Autohersteller nicht, um Kunden von ihren Fahrzeugen zu überzeugen. Letztlich geht aber kaum etwas über die persönliche Empfehlung von Freunden und Bekannten. Dabei schlägt eine Marke die Konkurrenz klar.

Markenbindung braucht Emotionen. Kaum verwunderlich, dass es ganze Familien gibt, in denen von den Großeltern bis zum Fahranfänger immer nur ein Hersteller gefahren wird. Persönliche Empfehlungen unter Verwandten und Freunden, mit welchen Autos sie die besten Erfahrungen gemacht haben, sind einfach Gold wert.

Skoda zieht VW bei Kunden-Empfehlungen ab

Skoda kann sich dabei über den ersten Platz freuen. Keine andere Automarke wird einer aktuellen YouGov-Umfrage zufolge lieber weiter empfohlen. Mit einem Recommend-Score von 76 würden mehr als drei Viertel der Skoda-Kunden auch anderen zu einem Skoda raten.

Der Sieg ist zwar klar, aber Skoda hat die Konkurrenz deswegen nicht im Rückspiegel aus der Sicht verloren. So sieht die Top 5 der Automarken aus, die Kunden am liebsten weiterempfehlen:

Skoda (Recommend-Score 76,0) Toyota (75,6) BMW (74,9) Mazda (74,3) Audi (74,0)

Der VW-Konzern kann mit Skoda und Audi gleich zwei Marken unter den Top 5 platzieren. Die Aushängeschilder Porsche und Volkswagen allerdings sind nicht darunter. BMW kann seinen Kunden ebenfalls so sehr überzeugen, dass die sich freiwillig quasi zu Markenbotschaftern machen.

Mit Toyota landet der nach Volumen weltgrößte Autohersteller auf Platz 2. Das dürfte wohl vor allem an der legendären Zuverlässigkeit der japanischen Wagen liegen, weniger am aktuellen Auftreten in punkto E-Autos. Mit Mazda wird die Top 5 durch einen zweiten japanischen Hersteller komplettiert, der sich ebenfalls bei Elektroautos nicht mit Ruhm bekleckert.

Wir sind gespannt, wann sich die chinesischen Hersteller bei Kunden ihre Sporen verdienen:

Rennen um den Thron: Autobauer liefern sich harten Kampf

YouGov verrät im Ranking nur die ersten fünf Plätze und ihre Bewertungen durch die Kunden. Ebenfalls im Rennen waren die Marken: Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Smart, Volkswagen und Volvo. Tesla hingegen taucht wie auch die inzwischen zahlreichen chinesischen Hersteller im diesjährigen Vergleich der Kunden-Weiterempfehlungen nicht auf.

Grundlage der Umfrage sind Online-Interviews mit aktuellen Kunden. YouGov zufolge ist die Umfrage repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Es wurden nur die Marken bewertet, die durch den gesamten Untersuchungszeitraum (1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023) betrachtet und mindestens von 150 Kunden bewertet wurden.