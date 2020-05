Eine geheimes, kostenloses Spiel geistert durch die Reihen des Epic Games Store, und ein Tweet lässt vermuten, dass es sich tatsächlich um GTA 5 handelt.

Das letzte Mal, als alle über ein geheimes Angebot im Epic Games Store gesprochen haben, handelte es sich um sechs Batman-Spiele, die für eine Weile kostenlos heruntergeladen werden durften. Epic Games lässt sich nicht lumpen, was seine Geschenke an die Spieler angeht; aber GTA 5? Auf der Startseite des Shops seht ihr momentan ein „Mystery-Spiel“, das in wenigen Stunden offengelegt wird und dann kostenlos zu haben ist.

Nun wollen mehrere Nutzer auf Reddit wie auch auf Twitter bereits eine Werbung für GTA 5 gesehen haben, das kostenlos im Epic Games Store angeboten wird. Es sieht schon ziemlich echt aus:

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418 — Wario64 (@Wario64) May 14, 2020

Der originale Twitter-Beitrag wurde gelöscht, herzlichen willkommen also in der Gerüchteküche.

Unrealistisch wäre GTA 5 in der kostenlosen Epic-Wundertüte allerdings nicht. Zum einen ist das Spiel, wie wir alle wissen, bereits sechs Jahre alt; und ich würde doch annehmen, dass die meisten interessierten Spieler es sich mittlerweile gekauft haben. Wir werden es sehen, richtig?

Ist das alles nicht nur ein verdammt gut gemachter Fake, so könnt ihr euch GTA 5 heute ab 17 Uhr im Epic Games Store kostenlos für den PC herunterladen. Das Angebot soll bis zum 21. Mai gelten. Wie übrigens ein anderer Reddit-Beitrag anmerkt, geht irgendetwas seltsames mit der The Witcher 3: Game of the Year-Edition im Epic Games Store vor: Die Seite es Spiels ist momentan, während ich das hier schreibe, nicht erreichbar. Also – wäre das auch ein Anwärter auf das geheime, kostenlose Spiel? Vielleicht beides! Oh.