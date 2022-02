Ein brandneues Gerücht lässt Horror-Fans aufhorchen: Entwickler Supermassive Games soll laut einem Leaker nach nur 7 Jahren bereits am Next-Gen-Remake eines echten Kult-Hits der PS4-Ära arbeiten.

Ein Leaker-Account auf Twitter hat ein neues Gerücht in die Welt gesetzt, das den Puls von Horror-Fans in die Höhe schnellen lassen könnte. Mit Until Dawn soll ein Überraschungserfolg der PS4 ein Next-Gen-Remake erhalten – dabei hat das Spiel gerade einmal 7 Jahre auf dem Buckel.

Until Dawn: Next-Gen-Remake in Arbeit?

Der Twitter-Account AccountNGT hat in einem Tweet angekündigt, dass Supermassive Games an einem PS5-Remake vom Horror-Hit Until Dawn arbeiten könnte. Der Leaker habe diese Informationen von mehreren voneinander unabhängigen Quellen bestätigt bekommen, könne aber akuell noch keine weiteren Informationen dazu preisgeben.

Während AccountNGT nicht zu den bekanntesten Leakern der Branche zählt, hat er dennoch bereits in der Vergangenheit richtig gelegen. Im Dezember teilte er schon eine Woche vor dem Release des Ankündigungstrailers von Star Wars Eclipse einen Screenshot aus dem Video. Trotzdem sollte das Leak natürlich mit Vorsicht genossen werden.

Von PS4 zu PS5: Horror-Remakes sind beliebt

Nachdem die Nachfolger-Reihe The Dark Pictures Anthology mit Spielen wie Man of Medan oder Little Hope bisher nicht auf ganzer Linie überzeugen konnte, scheint Supermassive Games den Überraschungserfolg von Until Dawn nun möglicherweise als PS5-Remake wiederholen zu wollen.

Dass das Spiel erst 7 Jahre alt ist, muss dabei nicht unbedingt ein Hindernis sein: Schließlich plant Sony offenbar ebenfalls, den Kult-Horror The Last of Us als Next-Gen-Remake zu veröffentlichen – und zwar vielleicht sogar noch dieses Jahr.

