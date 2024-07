Besitzer von Samsung-Handys können sich freuen: In wenigen Tagen geht es los

Samsung soll bereits seit einiger Zeit an dem großen Software-Update auf Android 15 und One UI 7 für viele seiner Smartphones und Tablets arbeiten. Google wird die finale Version von Android 15 Mitte August veröffentlichen und noch davor könnte Samsung den eigenen Beta-Test starten. Es erwarten euch viele Verbesserungen.

Samsung wird Android-15-Beta bald starten

Es ist schon länger bekannt, dass Samsung hinter den Kulissen an dem großen Android-15-Update mit der neuen Oberfläche One UI 7 arbeitet. Während Google den finalen Beta-Test begonnen hat, könnte Samsung demnächst mit der ersten Beta-Firmware starten. Laut neuesten Informationen soll die erste Testversion von Android 15 und One-UI-7-Oberfläche auf ersten Galaxy-Smartphones Ende Juli oder Anfang August 2024 verfügbar sein. Vorausgesetzt es kommt nicht zu unvorhergesehenen Verzögerungen (Quelle: UniverseIce).

Android 15 mit One UI 7 wird dabei laut ersten Gerüchten ein richtig großes Software-Update mit vielen Neuerungen. Es soll einige große optische Änderungen geben. Beispielsweise sollen die App-Icons deutlich farbenfroher werden. Weiterhin will Samsung die Animationen optimieren, damit diese viel flüssiger laufen, und die Schnelleinstellungen sollen überarbeitet werden. Das sind nur die Dinge, die ihr direkt sehen werdet. Vieles soll auch unter der Haube passieren. Spätestens wenn der Beta-Test in wenigen Tagen startet, werden alle schon umgesetzten Neuerungen gezeigt.

Welche Samsung-Handys nehmen Teil am Beta-Test?

Samsung wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zunächst mit der neuesten S-Klasse starten. Es ist also damit zu rechnen, dass die Android-15-Beta mit One UI 7 zunächst auf dem Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra (Test) landet. Danach dürfte die Auswahl deutlich größer werden. Relativ schnell dürften auch die Galaxy-S23-Modelle und vielleicht wieder ein Mittelklasse-Handy wie das Galaxy A55 (Test) folgen. Im vergangenen Jahr wurde Android 14 auch auf dem Galaxy A54 getestet. Falt-Handys könnten mit der Zeit auch teilnehmen.

Beta-Tests von Samsung dauern einige Monate. Das Unternehmen veröffentlicht alle paar Wochen eine neue Testversion, um so vorab alle Fehler und Probleme zu finden. Ist der Beta-Test vorbei, dann werden alle Samsung-Handys ab dem Galaxy S21 mit Android 15 versorgt. Seit diesem Modell gilt nämlich die fünfjährige Update-Garantie. Wir werden euch informieren, wenn es für die einzelnen Modelle losgeht.

