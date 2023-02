In Großbritannien wollte eine BMW-Fahrerin die Software ihres Autos auf den neuesten Stand bringen. Doch das klappte nicht, stattdessen gab der BMW i4 eine kuriose Fehlermeldung aus. Vor der Installation sollte sie ihr E-Auto umparken – denn ein Update am Hang ist nicht vorgesehen.

BMW: Software-Update nur nach Umparken

Die Fahrerin eines BMW i4 in Großbritannien konnte ein Over-the-Air-Update für ihr Elektroauto nicht installieren. Die offizielle Begründung von BMW: Das Auto befand sich in Hanglage. Die Halterin hatte ihr Auto vor ihrem Haus geparkt, dass sich an einem Berg befindet. Die Straße sei zu steil, um das Update zu installieren. Sie wurde aufgefordert, das Fahrzeug „auf einer ebenen Fläche“ abzustellen, um das Update installieren zu können.

Nach Angaben der Fahrerin gab es keine Möglichkeit, die neueste Software trotz des Hinweises einzuspielen. Es wurde ihr auch kein Grund genannt, warum die Hanglage einer Installation entgegenstehen könnte (Quelle: Clare Eliza bei Twitter).

Inzwischen hat sich BMW zu dem kuriosen Vorfall geäußert. Aus technischer Sicht spreche nichts gegen ein Update am Berg, erklärte ein Sprecher des Münchner Autobauers. Es habe sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt. Für den Fall, dass das Update unerwartet abgebrochen werde, solle verhindert werden, dass das Auto am Hang ins Rollen kommt.

Bei Fahrzeugen mit elektrischer Parkbremse kann die Updateverweigerung durchaus Sinn ergebn. Bei einem Fehler in der Elektronik könnte sich im schlimmsten Fall die Bremse lösen und das Fahrzeug auf abschüssigem Gelände ins Rollen kommen.

Zuletzt hatte BMW mit dem i Vision Dee ein ganz besonderes Auto vorgestellt:

BMW präsentiert mit dem i Vision Dee ein knallbuntes E-Auto-Konzept

BMW: Einige Voraussetzungen für Software-Updates

Eine ebene Fahrbahn ist nicht die einzige Voraussetzung, um einen BMW per Software-Update auf den neuesten Stand zu bringen. Nach Angaben des Sprechers muss der Motor ausgeschaltet sein und sich das Fahrzeug im Leerlauf befinden. Außerdem müsse das Auto über einen ausreichenden Ladezustand der Batterie verfügen.

