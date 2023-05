Heute, am Samstag, den 27. Mai 2023, wird das nächste Box-Highlight live übertragen. Es kommt zum Match zwischen dem englischen WBO-Titelträger Lawrence Okolie gegen Chris Billam-Smith. Ihr könnt den Kampf zwischen Okolie und Billan-Smith im Live-Stream mitverfolgen.

Boxen Live-Stream Facts

dl_button type=“affiliate“ link=“https://angebot.bild.de/info“ text=“Zum Stream bei Bild Plus“]

Wie schon den Fight von Anthony Joshua Anfang April wird Bild Plus auch an diesem Wochenende wieder vom Box-Event berichten. Ihr benötigt ein Bild-Plus-Abonnement, um im Live-Stream beim Kampfabend einzuschalten (Mehr Infos zum Abonnement). Den Zugang gibt es entweder für 7,99 Euro für einen Monat oder für 1,99 Euro pro Monat, wenn ihr das Abonnement gleich für ein ganzes Jahr bucht. Die Übertragung startet heute um 20:00 Uhr. Im TV gibt es keine Übertragung vom Kampf zwischen Joyce und Zhang.

Boxen: Live-Übertragung bei Bild Plus heute mit Lawrence Okolie vs. Chris Billam-Smith

Ihr könnt den Bild-Plus-Stream entweder am PC im Browser anschauen oder mit der entsprechenden App auf verschiedenen Geräten wie dem Android-Smartphone, iPhone, iPad oder dem Fire TV Stick streamen. Wenn ihr nach dem Boxkampf kein Interesse mehr an Bild Plus habt, müsst ihr das Abonnement beenden. Neben dem Live-Boxkampf bietet das Webangebot von Bild auch den Zugang zu verschiedenen Dokumentationen sowie Zusammenfassungen der Spiele aus der 1. und 2. Fußball-Bundesliga.

Neben dem Hauptkampf, bei dem es um die WBO-Weltmeisterschaft im Cruisergewicht gehen wird, wird Bild Plus am Samstag weitere Matches vom Kampfabend zeigen. Diese Fights könnt ihr im Live-Stream verfolgen:

Hauptkampf, WBO-Weltmeisterschaft im Cruisergewicht: Lawrence Okolie vs. Chris Billam-Smith

Super Weltergewicht: Sam Egginton vs. Joe Pigford

Super Weltergewicht: Lee Cutler vs. Stanley Stannard

Leichtgewicht: Karriss Artingstall vs. Jade Taylor

Super Federgewicht: Mace Ruegg vs. Dean Dodge

Halbschwergewicht: Lewis Edmondson vs. Vladimir Belujskym

Schwergewicht: Tommy Welch vs. TBA

Weltergewicht: Michael McKinson vs. TBA

Ausgetragen wird der Kampfabend unter freiem Himmel im Vitality-Stadium. Das Stadion ist normalerweise die Heimstätte des Premier-League-Teams AFC Bournemouth. Rund 15.000 Zuschauer werden beim heutigen Kampfabend in England erwartet. Ihr könnt bequem vom Sofa oder von der Terrasse aus bei der Boxnacht im Live-Stream einschalten.

Der große Streaming-Vergleich 2023 Abonniere uns

auf YouTube

Okolie vs. Billam-Smith: Übertragung vom WBO-Titelkampf in Deutschland

Die Kontrahenten, die heute um den WBO-Titel kämpfen werden, sind außerhalb des Rings Freunde. Der Titelträger Okolie geht ungeschlagen und mit 14 K.o.-Siegen aus 19 Kämpfen in den heutigen Fight. Zuletzt verteidigte Okolie im März seinen Titel gegen den Pflicht-Herausforderer David Light.

dl_button type=“affiliate“ link=“https://angebot.bild.de/info“ text=“Zum Stream bei Bild Plus“]

Ab 20 Uhr könnt ihr live zu Okolie vs. Billam-Smith im Live-Stream einschalten. Hier könnt ihr euch für das Bild-Plus-Abonnement anmelden. Der Zugang ist monatlich kündbar.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.