Ubuntu: Task-Manager öffnen – so geht's

In Ubuntu gibt es ebenfalls eine Art Task-Manager wie unter Windows, der Prozesse und Systemauslastungen anzeigt. Über ihn könnt ihr eingefrorene Programme oder Fenster auch abwürgen und beenden. Allerdings hat der Task-Manager in Linux einen anderen Namen und lässt sich nicht so einfach finden. Wir zeigen euch, wie ihr ihn öffnet.

Über den Task-Manager in Ubuntu könnt ihr Prozesse beenden, System-Ressourcen und Dateisystem überwachen. Anders als in Windows heißt er in Ubuntu allerdings „Systemüberwachung“ und lässt sich nicht einfach mit einem Rechtsklick auf die Taskleiste starten.

Ubuntu: Task-Manager öffnen (auch Shortcut)

Um in Ubuntu den Task-Manager zu öffnen, geht ihr folgendermaßen vor:

Drückt die Windows-Taste, um die Dash zu öffnen. Tippt Systemüberwachung ein und klickt auf das gleichnamige Programm. Oben seht ihr drei Tabs: „Prozesse“, „Ressourcen“ und „Dateisysteme“. Im ersten Tab seht ihr alle laufenden Prozesse und könnt diese auch beenden. Unter „Ressourcen“ seht ihr die CPU- und Netzwerkauslastung sowie die Speicher- und Auslagerungschronik. Unter „Dateisysteme“ werden eure Festplatten und Partitionen mit der Speicherbelegung und dem Dateisystem-Typ angezeigt.

Systemüberwachung: Der Task-Manager von Ubuntu. (Bildquelle: GIGA)

Auf ähnliche Weise funktioniert das auch in „Pop!_OS“ und in Linux Mint. Über die Systemüberwachung könnt ihr dort ebenfalls eingefrorene Prozesse abwürgen, falls ein Programm oder Fenster nicht mehr reagiert.

Diese Tipps sollte jeder Ubuntu-Nutzer kennen:

Ubuntu-Task-Manager: Prozesse beenden

Um in Ubuntu einen Prozess mit dem Task-Manager zu beenden, macht ihr Folgendes:

Öffnet den Task-Manager wie oben beschrieben. Im Tab „Prozesse“ klickt ihr mit der rechten Maustaste auf einen Prozess und wählt den Eintrag „Beenden“ aus. Alternativ könnt ihr ihn auch „Anhalten“, „Fortsetzen“ oder „Abwürgen“. Des weiteren könnt ihr auch die „Priorität ändern“.

Ubuntu: Hier beendet ihr Prozesse per Task-Manager. (Bildquelle: GIGA)

Wie ihr das Terminal in Ubuntu öffnet und die grundlegenden Befehle, erklären wir in dieser folgenden Anleitung:

