Vodafone hat wegen der Corona-Krise zwar schon eine Aktion für alle Kunden gestartet, doch jetzt wird noch einmal nachgelegt. Damit will sich das Unternehmen bei allen bedanken, die das Land am Laufen halten.

Vodafone: 100 GB LTE-Datenvolumen für GigaHelden

Nachdem Vodafone allen Kunden in Deutschland bereits den Social Pass geschenkt hat, wird nun eine ganz besondere Aktion für sogenannte „GigaHelden“ gestartet. Damit möchte sich das Unternehmen bei allen Menschen bedanken, die unser Land am Laufen halten. Die Aktion richtet sich also an alle systemrelevanten Berufsgruppen, die mit diesem Datenpaket weiterhin online bleiben können. Vodafone nennt beispielsweise Berufe wie Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, Polizisten, Kassierer, Postboten, Lieferanten, Feuerwehrkräfte – es gibt aber noch viele weitere Berufsgruppen, die in der heutigen Zeit unverzichtbar sind. Dieses Datenvolumen soll dabei helfen, in Kontakt zu bleiben.

Folgende Vodafone-Kunden mitmachen:

100 Gigabyte zusätzliches Datenvolumen für 30 Tage Red-Tarife (ab 2014) Young-Tarife (ab 2016) Smart-Tarife (ab 2013) Vodafone Easy-Tarife Red+ Allnet-Tarife

100 Gigabyte zusätzliches Datenvolumen für 28 Tage alle CallYa-Tarife



Wer die oben genannten Voraussetzungen erfüllt, kann sich hier bei Vodafone anmelden und die 100 GB LTE-Datenvolumen beantragen. Spätestens nach 72 Stunden soll das Datenvolumen für 30 Tage aktiviert werden. Die Aktion richtet sich nur an systemrelevante Berufsgruppen. Vodafone behält sich vor, unberechtigte Anträge zu prüfen und abzulehnen. Grundsätzlich ist das aber eine tolle Aktion, die vielen Menschen helfen dürfte in der schwierigen Zeit.

Vodafone-Aktion für alle

Wie oben bereits erwähnt, gibt es natürlich auch eine Aktion, die für alle Vodafone-Kunden gilt. Alle Details dazu haben wir in diesem Artikel zusammengefasst. Ansonsten haben auch andere Provider, wie die Telekom oder o2, Aktionen gestartet. Prepaid-Anbieter wie Aldi Talk haben ebenfalls reagiert und die Datendrossel gelockert. Die deutschen Mobilfunkprovider machen es den Kunden aktuell sehr einfach, sich mobil über die aktuelle Lage zu informieren und in Kontakt mit Freunden und Familie zu bleiben. Das ist besonders jetzt so wichtig, da man sich nicht mehr einfach treffen kann.