„Das kommt auf meine Steam-Wishlist“: RDR2 trifft Stardew Valley und Gamer lieben es

Wenn ihr Fan von Spielen wie Stardew Valley und Red Dead Redemption seid, ist Cattle Country genau das Richtige für euch. Von vielen Gamern wurde das kommende Spiel bereits ins Herz geschlossen.

Cattle Country der neue Steam-Hit?

Entwickler Castle Pixel und Publisher Playtonic Friends haben mehrere beliebte Spiele vereint. Solltet ihr Fan von der Pixel-Grafik von Stardew Valley sein und den Wilden Westen mögen, empfehlen wir euch Cattle Country (jetzt bei Steam ansehen).

Anzeige

Auf eurem Land könnt ihr unter anderem Landwirtschaft betreiben, fischen, Vieh züchten und ein Haus bauen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr aber auch an Events wie Rodeos und Viehtreiben teilnehmen. Romanzen werden in Cattle Country natürlich ebenfalls großgeschrieben – ihr habt gleich 18 potenzielle Partner zur Auswahl.

Im Gegensatz zu Spielen wie Stardew Valley lauern in diesem Spiel auch große Gefahren auf euch. In der ansonsten gemütlichen Umgebung stellen Banditen eine ständige Bedrohung dar und fügen dem Spiel ein spannendes Kampfelement hinzu. Der Vergleich mit Red Dead Redemption 2 liegt übrigens nicht nur an den Banditen und dem Wildwest-Flair, sondern auch an Roger Clark, der Stimme von Arthur Morgan, die im Trailer sofort erkannt wurde und die Vorfreude vieler Gamer steigert.

Anzeige

Macht euch einen ersten Eindruck vom Spiel:

Saddle up for Cattle Country! | Reveal Trailer

Cattle Country begeistert mit erstem Trailer

Der erste veröffentlichte Trailer zum Spiel erlaubt einen vorläufigen Blick auf die Welt sowie die Möglichkeiten und YouTube-Nutzer sind bereits aus dem Häuschen:

Es gibt nie zu viele Farming-Spiele. Es ist immer gut, ein neues Farming-Spiel mit der schönen alten Pixel-Kunst zu sehen. Es ist als sehe man Stardew Valley und Terraria zur gleichen Zeit. Der Trailer ist genial. Ich habe die Stimme des Sprechers geliebt! – Leo-pd4fc@YouTube. Das sieht großartig aus!!! Das kommt ganz oben auf meine Wishlist auf Steam – trekkiegamer666@YouTube.

Anzeige

Wann Cattle Country erscheint, ist noch nicht bekannt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.