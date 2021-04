Das Jahr ist zwar noch relativ jung, ein chinesisches Unternehmen hat jetzt aber ein neues Smartphone gezeigt, welches gleich drei Geräte und zwei besondere Technologien miteinander vereint. Es gibt aber auch einen sehr großen Nachteil.

TCL Fold 'n Roll: Spektakuläres Smartphone-Konzept

Den chinesischen Konzern TCL dürften die Wenigsten unter dem eigenen Namen kennen. Stattdessen tritt das Unternehmen eher unter den eingekauften Marken BlackBerry oder Alcatel auf. Bei der Präsentation neuer Handys stand aber TCL im Fokus und dort zum Ende der Vorstellung das Fold 'n Roll. TCL vereint in diesem Gerät gleich zwei Technologien und schafft damit ein einzigartiges Handy. So lässt sich das 6,87-Zoll-Smartphone nämlich nicht nur in ein 8,85-Zoll-Phablet aufklappen, sondern dann auch noch seitlich zu einem 10-Zoll-Tablet aufziehen. Wie das funktioniert, seht ihr im nachfolgenden Video:

Samsung und Huawei haben bisher nur faltbare Smartphones gebaut, während LG sich an einem herausziehbaren Gerät versuchen wollte. Da LG raus aus dem Smartphone-Geschäft ist, wird das wohl nichts mehr. TCL vereint einfach beide Technologien und macht daraus ein einzigartiges Produkt. Nutzer und Nutzerinnen können das Gerät also wirklich als Ersatz für ein Smartphone und Tablet verwenden. Die bisherigen Falt-Handys waren als Tablet zu klein und als Smartphone auch nicht wirklich überzeugend. Das wäre ein Weg, den man gehen könnte.

Samsung Galaxy Z Fold 2: Falt-Handy bei Amazon

TCL Fold 'n Roll ist nur eine Studie

Unglücklicherweise wird das TCL Fold 'n Roll so wohl nie auf den Markt kommen. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit schon verschiedenste Falt-Geräte gezeigt, sie haben es aber nie auf den Markt geschafft. Trotzdem könnte TCL andere Unternehmen dazu bringen, so ein Falt-Handy wirklich zu bauen. Die beiden Technologien sind ja vorhanden, sie wurden nur noch von keinem Unternehmen so vereint. Es tut sich also doch noch was auf dem Smartphone-Markt.