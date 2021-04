Unverhofft hat Samsung ein neues Unpacked Event angekündigt, das noch in diesem Monat stattfinden wird. In einem ersten Trailer nimmt der südkoreanische Hersteller den Mund voll und macht große Versprechungen um das „stärkste Galaxy aller Zeiten.“ GIGA erläutert, was Samsung planen könnte.

Samsung Electronics Facts

Unpacked Event von Samsung: Wird ein Galaxy Book vorgestellt?

Für den 28. April hat Samsung zu einem Unpacked Event eingeladen. Die Veranstaltung, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie wohl erneut nur online stattfinden dürfte, soll laut erstem Trailer (Video unten) das bislang stärkste Galaxy enthüllen. Was Samsung damit konkret meint, ist nicht bekannt. Im Trailer ist ein Paket zu sehen, das im Inneren blau leuchtet und Vibrationen erzeugt – wohl ein nicht ganz so subtiler Hinweis auf die Kraft, die in ihm verborgen ist.

Doch was genau könnte Samsung Ende April vorstellen? Ein Blick in das bisherige Release-Fenster des Jahres legt nahe, dass neue Smartphones wohl nicht präsentiert werden. Die Galaxy-S21-Reihe wurde im Januar vorgestellt, neue Vertreter der günstigeren A-Reihe gab es im März und erst im Juli soll letzten Informationen zufolge das Galaxy Z Fold 3 gezeigt werden. Wahrscheinlicher dürfte hingegen ein neues Galaxy Book sein. Das würde auch zu älteren Berichten passen, wonach Samsung im April ein PC-Event abhalten sollte.

Notebook-Bestseller auf Amazon

Was man vor dem Kauf eines Laptops wissen sollte:

Samsung bietet wieder Notebooks in Deutschland an

Mit welchen Neuerungen ein neues Galaxy Book aufwarten könnte, ist derzeit noch unklar. Dass Samsung aber ein Event ansetzt, könnte ein Hinweis auf etwas Großes sein – womöglich ein echtes Flaggschiff-Notebook mit OLED-Display, den neuesten Intel-Prozessoren und natürlich Support für Samsungs Eingabestift S Pen. Im Gegensatz zur jüngeren Vergangenheit dürften dann wohl auch deutsche Kunden in den Genuss des Samsung-Notebooks kommen. Nach Jahren der Abstinenz vom deutschen Markt feierte der Hersteller jüngst seine Rückkehr in dieser Sparte.