Auf der Suche nach einem neuen Fernseher? Warum nicht mal schauen, für welches Modell sich schon andere Kunden entschieden haben? Es gilt: Wenn viele Kunden bei Amazon zugreifen, kann das Teil doch so schlecht nicht sein. Prima Idee, betrachten wir also die aktuelle Nummer 1 bei Amazon.

Samsung TU7079 TV: Nummer 1 bei Amazons Fernsehern

Samsung ist Marktführer bei den Fernsehern weltweit, da verwundert es wenig, dass ausgerechnet ein Modell der Südkoreaner den ersten Platz unter den TV-Bestsellern bei Amazon einnimmt. Wichtig zu wissen: Der bekannte Onlineshop unterscheidet hier nicht nach Bildschirmgröße und benennt im Ranking allein eine ganze Serie. In diesem Fall die Reihe des Samsung TU7079 – gibt's wahlweise in 43, 50, 55, 58, 65, 70, 75 Zoll und in zwei Farben Nachtschwarz und Carbonsilber. Allerdings sind nicht alle Varianten auch verfügbar.

Amazon Topseller: Samsung TU7079 TV kaufen

Herausheben möchten wir daher die momentan verfügbaren Geräte, die Preise verstehen sich dabei als Momentaufnahme und können bekanntlich immer wieder variieren:

Gründe für die Beliebtheit

Was uns gleich mal auffällt: Der Samsung TU7079 kommt uns verdammt bekannt vor, denn auch bei der Konkurrenz von Otto nahm kürzlich mit dem Samsung TU8079 ein vergleichbares Gerät die Spitzenposition ein. Insofern dürften auch bei dem Modell von Amazon unsere Überlegungen zutreffen, warum ausgerechnet ein solches Modell von vielen Kunden gekauft wird. Hier zu nennen das große Vertrauen in die Marke Samsung, die stattliche Bildschirmgröße und die runde Ausstattung. Wichtig in diesem Zusammenhang zu wissen: Auch der Samsung TU7079 ist ein kompletter Smart-TV und bietet als erwähnenswerte Extras Dinge wie Apples AirPlay 2 und eine komplette Vernetzung.

Samsung TU7079 vs. TU8079

Doch wo liegen denn nun die Unterschiede zwischen den beiden Modellen? Man muss schon ganz genau hinschauen. Zunächst ist die kleinere Nummer von Amazon im direkten Vergleich schon mal etwas günstiger. Daher landet der TU7079 wohl auch noch vor dem TU8079 bei Amazon im Ranking der Fernseher. Nicht vergessen: Versendet Amazon direkt, fallen auch keine weiteren Versandkosten an. Ein echter Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Davon ab finden sich die Unterschiede im Detail, so besitzt der Bestseller bei Amazon etwas weniger Anschüsse – nur 2, statt 3 HDMI-Buchsen, nur 1x USB statt 2x. Beim 4K-Panel muss man sich mit 8 Bit statt 10 Bit begnügen. Es liegt eine klassische Fernbedienung dabei, keine „Smart Remote“ und verzichten muss man auf den Umgebungslichtsensor. Zugegeben, nette Komfortmerkmale, aber wie man an der besseren Platzierung bei Amazon sieht, für die Kunden nicht wichtig genug. Die zeigen sich rundum zufrieden und vergeben 4,5 Sterne bei 4.700 Bewertungen.