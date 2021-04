Mit einem derart großen Erfolg hat wohl selbst Amazon nicht gerechnet. Nachdem ein interessantes Produkt jetzt auch endlich offiziell in Deutschland angekommen ist, müssen sich Kunden nun doch noch ein paar Monate gedulden, bis es auch bei ihnen ankommt. Was ist da los?

Echo Show (2018) Facts

Amazon Echo Show 10 in Deutschland ausverkauft

Nach langer Wartezeit ist der Amazon Echo Show 10 nun auch in Deutschland angekommen. Interessierte können sich das smarte Display aber dennoch nicht zulegen. Der für heute angepeilte Starttermin kann nicht eingehalten werden, stattdessen gibt Amazon derzeit eine mögliche Lieferung am 13. Juli 2021 an.

Echo Show 8 bei Amazon anschauen

Unklar bleibt dabei, ob das smarte Display mit Alexa überhaupt kurzzeitig in Deutschland verfügbar war oder ob Amazon selbst vielleicht mit Lieferschwierigkeiten umgehen muss. Möglich wären Schwierigkeiten bei der Chip-Lieferung, von der die gesamte IT-Branche betroffen ist. Fest steht, dass der Amazon Echo Show 10 derzeit nicht offiziell zu bekommen ist. Wer sich jetzt dennoch für das smarte Display entscheidet, der kann erst Mitte Juli mit einer Lieferung rechnen. Der Preis liegt bei 249,99 Euro.

Mehr zum Amazon Echo Show 10 gibt es hier im offiziellen Video:

Amazon Echo Show 10 verfolgt Nutzer

Bei seinem neuen Echo Show setzt Amazon auf ein besonderes Konzept, bei der sich das Display automatisch in Richtung des Besitzers drehen kann. Dazu wird ein Tracking über die Kamera vorgenommen. Die Funktion lässt sich allerdings auch ausschalten.

Beim Amazon Echo Show kommt ein Display mit einer Diagonale von 10 Zoll zum Einsatz. Die integrierte Weitwinkelkamera für Fotos und Videos bietet eine maximale Auflösung von 13 MP. Der Echo Show 10 wird in Anthrazit und Weiß angeboten.

Als mögliche Alternative bietet sich derzeit unter anderem der Echo Show 8 an, der mit einem HD-Display mit einer Diagonale von 8 Zoll ausgestattet ist. Bei Amazon ist das smarte Display derzeit mit einem Rabatt von 15 Prozent für 109,99 Euro zu bekommen.