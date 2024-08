Deadpool & Wolverine: Diese Stars hätten den Marvel-Film besser gemacht

Deadpool & Wolverine ist ein kolossaler Erfolg für Disney und Marvel. Verantwortlich dafür sind unter anderem die vielen Gastauftritte von bekannten Comic-Figuren. Allerdings hat es nicht jeder Superheld in den Film geschafft. Ganz zum Leidwesen der Filmfans.

Deadpool & Wolverine: Erfolg dank Nostalgie-Bonus

Deadpool & Wolverine läuft seit kurzer Zeit im Kino und ist schon jetzt ein gigantischer Box-Office-Erfolg. So konnte der neueste Marvel-Blockbuster innerhalb von fünf Tagen mehr als 550 Millionen US-Dollar einspielen. (Quelle: Variety)

Das große Interesse am Film ist unter anderem auf die vielen Gastauftritte, auch Cameos genannt, zurückzuführen. Im Prinzip huscht alle paar Minuten ein bekanntes Gesicht aus dem MCU oder dem X-Men-Universum von 20th Century Fox über die Leinwand.

Schon im Vorfeld wurde unter Fans reichlich spekuliert, welcher Hollywoodstar als welche Figur auftauchen könnte. Vieles davon hat sich bewahrheitet. Wer mehr erfahren will, der klickt sich am besten schnell in den folgenden Artikel. Aber Achtung: Spoiler-Gefahr.

Fans vermissen Cyclops, Storm und andere Superhelden

Jetzt, wo Deadpool & Wolverine in den Kinos läuft, wissen die Fans aber auch, wer es nicht in den Film geschafft.

So vermissen die User auf X (ehemals Twitter) kleine Gastauftritte von zum Beispiel James Marsden als Cyclops, Halle Berry als Storm, Jessica Alba als Invisible Woman oder auch Famke Janssen als Jean Grey.

In den Kommentaren unter dem verlinkten Post werden darüber hinaus Nicolas Cage als Ghost Rider und James McAvoy als Professor X erwähnt.

Gerüchtehalber sollten einige der genannten Figuren und Darsteller sogar im fertigen Film auftauchen. Ob das aber tatsächlich der Wahrheit entspricht, lässt sich kaum verifizieren.

James Marsden hatte zum Beispiel keine Zeit für Deadpool & Wolverine, weil er parallel damit beschäftigt war die kommenden Videospiel-Verfilmung Sonic the Hedgehog 3 zu drehen.

Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Fans doch noch auf ihre Kosten kommen, denn laut ersten Berichten soll auch Avengers 6: Secret Wars nicht mit Cameos geizen. (Quelle: MCU - The Direct auf X)