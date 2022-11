Trotz PayPal, Kreditkarte oder Lastschrift: Viele Deutsche schwören weiter auf die Nachnahme und bezahlen ihre Bestellung erst nach Ankunft. In der Weihnachtszeit kann das aber ein Fehler sein, warnt jetzt DHL.

Shopping war nie einfacher als heute: Ein Klick und schon am nächsten Tag liegen die neuen Schuhe oder das Smartphone an der Türschwelle – im Idealfall zumindest. Denn während der stressigen Vorweihnachtszeit kann die Paketlieferung gerne mal etwas dauern. Und wer als DHL-Kunde per Nachnahme bezahlen will, muss sogar noch länger warten.

DHL lieferte Pakete mit Nachnahme nicht mehr vor die Tür

Seit Anfang November werden alle DHL-Pakete, die per Nachnahme bezahlt werden, nicht mehr an die Privatadresse der Empfänger zugestellt. Stattdessen landen die Sendungen direkt in der Postfiliale. Ein Fehler sei das aber nicht, bestätigte DHL gegenüber dem Stern. So wolle man in den „besonders sendungsstarken Wochen“ einen reibungslosen Paketverkehr sicherstellen (Quelle: Stern).

Denn Bezahlung per Nachnahme sorgt für Verzögerungen und geht in die Zeit: „Zur Entlastung unserer Zustellerinnen und Zusteller in diesen besonders sendungsstarken Wochen des Jahres, werden Geldsendungen (Sendungen mit Nachnahme, Sendungen mit Zollbeträgen, Sendungen mit Nachentgelt) seit Anfang November direkt in die Postfiliale eingeliefert“, heißt es vonseiten DHL.

Erst nach Weihnachten, wenn die Brief- und Paketmenge sinkt, sollen Nachnahme-Sendungen wieder vor die Tür geliefert werden. Wer also keine Lust hat, zur nächsten Post oder Packstation zu laufen, sollte bei seinen Bestellungen in nächster Zeit nicht Nachnahme als Bezahloption wählen.

Stichtag für pünktliche Zustellungen zu Weihnachten

Wer möchte, dass seine Pakete und Päkchen noch rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum landen, sollte sich nicht zulange Zeit lassen. Für die Zustellung in Deutschland und Europa setzt DHL unterschiedliche Fristen. Für eine garantierte deutschlandweite Zustellung lautet der Stichtag 20.12.2022.