Es ist ein guter Monat für die Kinos, und ganz besonders ist es auch eine gute Woche: Wir zeigen euch ein paar ausgewählte Film-Perlen, die ihr jetzt in eurem hiesigen Kino sehen solltet.

Warner Bros. Facts

Solltet ihr bis jetzt noch die Kinos gemieden haben, so ist spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, um wieder Platz vor der großen Leinwand zu nehmen: Einige der womöglich besten Filme des Jahres laufen jetzt gerade im Kino und ihr solltet keinen davon verpassen. Ganz besonders aber einen nicht:

Dune: Seit dem 15. September im Kino

Dune solltet ihr im Kino sehen (und nicht streamen)

Regisseur Villeneuve will nicht, dass ihr Dune zu Hause auf dem kleinen Streaming-Bildschirm schaut, aber er hat auch einen Grund: Dune ist verdammt episch. Stellt euch vor, ihr hättet Inception im Kino verpasst und würdet den Film deshalb zum ersten Mal zu Hause auf einem kleinen Laptop-Bildschirm sehen – wollt ihr dieses Gefühl haben? Ich habe Inception nie auf der großen Leinwand gesehen, aber ich würde noch jetzt gehen, sollte der Film irgendwo kommen.

Deswegen sehe ich mir Dune im Kino an. Und ihr solltet es auch, falls ihr wert auf die Erfahrung gewaltiger Bilder – untermalt mit gewaltiger Musik von Hans Zimmer – auf der großen Leinwand gebt.

Dune schickt euch in ein Sci-Fi-Universum mit eigener Kultur, eigenen Regeln und Problemen: Der junge Paul Atreides (Timothée Chalamet) steht einer nahezu unmöglichen Herausforderung gegenüber als er und seine Familie auf den wichtigsten Planeten der Galaxis geschickt werden: Arrakis, wo eine mystische Droge produziert wird, mit der die Menschheit durch das All navigieren kann. Seltsame Mythen und Geschichten werden sich derweil auf Arrakis erzählt, von Muad'Dib, einem gottähnlichen Helden, der die Bevölkerung befreien soll...

Lest mehr zu Dune in unserem Special zum Film, in dem wie die wichtigsten Begriffe der Dune-Saga erklären.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: Seit dem 2. September im Kino

Im Marvel-Loop bleiben macht mit Shang-Chi wirklich Spaß

Marvel-Fans wissen, dass es sich generell lohnt, im Loop der Filme und Serien zu bleiben – und nicht jahrelang zu warten, um dann alles aufzuholen. Ähnlich zur Avengers-Saga wird Marvel wahrscheinlich wieder zuerst die neue Crew in einzelnen Filmen oder Serien vorstellen, um dann alle zusammen in einen Blockbuster zu werfen.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ist dabei aber trotzdem einer der besseren Filme, dir ihr im Kino nicht verpassen solltet: Das Fantasy-Adventure bietet eine etwas andere Marvel-Erfahrung, mit viel Magie, Kampfkunst, lustigen Momenten und fantastischen Effekten, die noch mehr Spaß auf der großen Leinwand machen werden. Außerdem: Trevor Slattery ist wieder dabei. Ihr wisst schon? Der arme Schauspieler, welcher in Iron Man 3 den Mandarin gespielt hat.

Malignant: Seit dem 2. September im Kino

80er Body-Horror, B-Splatter, erinnert ihr euch noch an Wrong Turn?

Wichtig bei Malignant ist, dass ihr wissen solltet, worauf ihr euch einlasst: James Wans neuer Horrorfilm wirft die altbekannten Horror-Konzepte über Bord und hebt ab einem gewissen Punkt ab in Richtung wunderbarem Trash. Erwartet ihr einen bitterernsten Schocker, dann seid ihr hier zwar an der falschen Adresse, aber das ist gar nicht so schlimm: Malignant erinnert an jene Kulthorrorfilme, die irgendwann einfach zu einem völlig durchgeknallten Blutfest ausarten und euch ganz vorzüglich unterhalten.

Damit endet das Kinojahr 2021 aber lange noch nicht: Filme wie Spider-Man: No Way Home (Release: 17. Dezember), Venom: Let There Be Carnage (Release: 21. Oktober) oder das Mittelalter-Epic The Last Duel (Release: 14. Oktober) erscheinen unter anderem in den nächsten Monaten. Ende des Jahres ist außerdem der Kino-Release von The Matrix Resurrections geplant. Was für ein Jahr.