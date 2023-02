Entgegen dem allgemeinen Markttrend besitzt das iPhone noch immer keinen USB-C-Anschluss, denn Apple verteidigt bis jetzt den hauseigenen Lighting-Port. Ändern wird sich dies jedoch noch in diesem Jahr. Was aber, wenn Nutzerinnen und Nutzer sich künftig nicht entscheiden wollen? Ein bastelfreudiger Ingenieur hat da eine Idee und setzt diese auch gleich um.

iPhone „Dual“ mit Lightning- und USB-C-Anschluss

Lightning oder USB-C? Im Herbst 2023 wird diese Entscheidung gefällt, denn das neue iPhone 15 soll das erste Apple-Handy mit USB-C-Anschluss werden. Nicht ganz freiwillig, immerhin unterwirft sich Apple dann den Forderungen der EU, die spätestens für 2024 den standardisierten Anschluss generell vorschreibt.

Bedeutet dann aber auch, dass bestehendes Zubehör nicht mehr oder nicht mehr ohne Adapter verwendet werden kann. Nutzerinnen und Nutzer müssen also erneut in die Tasche greifen – ein eisernes Gesetz bei jedem Anschlusswechsel. Was wäre aber, müssten sich die Anwender nicht mehr entscheiden und könnten beide Anschlüsse behalten? Dachte sich auch ein findiger Ingenieur auf YouTube und baut doch tatsächlich ein voll funktionsfähiges iPhone mit zwei Anschlüssen – Lightning und USB-C. Ganz ehrlich, diese iPhone schaut aus wie ein verfrühter April-Scherz, ist aber keiner.

Sieht sche**e aus, wäre aber praktisch

Die Chancen, dass Apple so etwas umsetzt sind natürlich gleich Null, doch es ergeben sich auch echte Vorteile für diese eigenartige Konstruktion. Nicht nur lässt sich sowohl Lightning- als auch USB-C-Zubehör verwenden, auch könnten Nutzer gleichzeitig wieder das iPhone laden und einen kabelgebundenen Kopfhörer anschließen. Dies funktioniert ohne Adapter seit dem iPhone 7 nicht mehr, als sich Apple gegen einen normalen Kopfhöreranschluss entschied.

Sven Kaulfuss , GIGA-Experte für alles von Apple: iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iOS. Meine Einschätzung: So ein iPhone mit zwei Anschlüssen schaut ziemlich gruselig aus, verdeutlicht aber tatsächlich ein Dilemma, in dem sich Apple seit Jahren befindet. USB-C oder Lightning? Eine klare Entscheidung gibt es bis jetzt nicht von Apple. Die wurde dem Hersteller jetzt allein durch die EU abgenommen. Zeit wird’s.

