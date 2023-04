Die gefeierte Simulation Jurassic World Evolution 2 ist aktuell auf Steam um satte 75 Prozent im Preis reduziert – ein starkes Angebot, über das sich wohl nicht nur eingefleischte Dinosaurier-Fans freuen dürften.

Mit Jurassic World Evolution 2 hat Entwickler Frontier Developments 2021 auf dem beliebten Vorgänger aufgebaut und das Spielkonzept der Dino-Sim weiter verfeinert. Fans von spannenden Management-Simulationen können sich den Genre-Hit jetzt schon für weniger als 20 Euro auf Steam schnappen.

Jurassic World Evolution 2 auf Steam im Angebot

Jurassic World Evolution 2 gibt euch die Chance, euren eigenen Park voller prähistorischer Urzeit-Echsen zu leiten. Dabei müsst ihr auf die Bedürfnisse der Dinosaurier achten und die Gehege mit Bedacht gestalten und absichern. Außerdem könnt ihr Wissenschaftler für weitere Experimente anstellen und dürft darüber hinaus natürlich auch nicht eure Gäste aus den Augen verlieren. Die Management-Simulation bietet euch vier verschiedene Spielmodi, eine neue Kampagne und jede Menge Dinos, die ihr ganz genau kennenlernen könnt.

Schaut euch hier den Trailer zu Jurassic World Evolution 2 an:

Jurassic World Evolution 2 – offizieller Trailer

Die Steam-Community hat die Dinosaurier-Simulation bereits von Release ins Herz geschlossen – derzeit steht Jurassic World Evolution 2 bei über 14.000 abgegebenen Stimmen mit einer sehr positiven Wertung da. Ihr könnt euch jetzt den Simulations-Liebling noch bis zum 13. April zum Spar-Preis schnappen, denn bis dahin kostet das Spiel auf der PC-Plattform nur 14,99 Euro statt 59,99 Euro – somit spart ihr 75 Prozent.

Jurassic World Evolution 2 Frontier Developments

Steam-Charts: Dino-Simulation pirscht sich an die Top 10 an

Dank des Mega-Rabatts arbeitet sich Jurassic World Evolution 2 aktuell an die Top 10 der Steam-Charts heran. Für den ganz großen Wurf reicht es aber zumindest jetzt noch nicht, weil sich an der Spitze der Bestseller-Liste populäre Hits wie Counter-Strike: GO, Resident Evil 4 und The Elder Scrolls Online tummeln. Auch überraschende Neuerscheinungen finden sich weit oben in den Charts wieder – zum Beispiel sorgt gerade ein brandneues Survival-Spiel auf Steam für Furore.

