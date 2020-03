Discord verschenkt Upgrades, um euch in der Corona-Krise beizustehen

Damit Menschen besser in Kontakt bleiben und auch miteinander arbeiten können, hat Discord nun einigen Features ein kostenloses Upgrade verpasst.

Durch die Ausbreitung des Cororanvirus sind viele Leute gezwungen, zu Hause zu bleiben. Damit sie weiterhin arbeiten und kommunizieren können, nutzen viele diverse Online-Apps. Unter Gamern ist Discord sehr beliebt – und deren Betreiber wollen denen, die das Haus nicht verlassen können oder wollen, gerne ein wenig helfen.

Auf Twitter gab Discord bekannt:

