Disney kleckert nicht, der Mäusekonzern klotzt und hat jetzt für seinen Streaming-Dienst Disney+ neue Serien und Filme angekündigt. Vor allem bei den zugekauften Titeln von Marvel und Star Wars wird die Produktion richtig hochgefahren. Dafür verlangt Disney+ künftig allerdings auch mehr Geld von euch. GIGA hat die Details.

Über 100 neue Produktionen im Jahr auf allen Titeln von Disney+ und ein ganz neuer für erwachsene Zuschauer – der Medienkonzern macht in einer Mitteilung große Versprechen. Die kann man sich leisten, denn über 137 Millionen Nutzer zahlen bereits für die Streaming-Services.

Denen verspricht Disney Großes: Mit „Star“ wird ein neuer Titel in Disney+ integriert, der die Anzahl verfügbarer Filme, Serien, Dokumentationen und weiterer Programme mal eben verdoppelt. Start in Europa ist am 23. Februar 2021. Hier sollen Programme verschiedener Disney-Studios laufen, darunter 20th Century Studios, 20th Television, Disney Television Studios und FX.

Disney startet Content-Offensive mit Star Wars und Marvel

Bei den großen Namen, die inzwischen zu Disney gehören, gibt es ordentlich Nachschub: In den nächsten Jahren sollen etwa 10 neue Marvel-Serien an den Start gehen. Zu WandaVision, Loki und co. gesellen sich demnach „Secret Invasion“ und „Armor Wars“ sowie die Filme der nächsten Phase des MCU. Auch für das Star-Wars-Universum sind ca. 10 neue Serien geplant, darunter Bekannte wie „Obi-Wan Kenobi“ mit Ewan McGregor. Außerdem bekommen „Ahsoka“, „Willow“ und „Lando“ Spin-Offs. Weitere Titel sind „A Droid Story“ oder der Film „Rogue Squadron“. Indiana Jones soll sein fünftes Kinoabenteuer bekommen.

Zudem sind Neuauflagen originärer Disney-Klassiker geplant, als Realverfilmung, Zeichentrick oder Serienformat. Dazu gehören etwa „Peter Pan & Wendy“ und „Cruella“. Für das erwachsene Publikum stehen beispielsweise „Shogun“ und eine Serienadaption von „Alien“ auf dem Plan. Disney stellt aber auch Programme ein.

Disney+ kostet bald 8,99 Euro pro Monat

All das kostet: Disney+ hebt weltweit die Preise an, um die neuen Inhalte gegen zu finanzieren. In Europa werden künftig 8,99 Euro pro Monat fällig oder 89,99 Euro für ein Jahr Disney+. Je nach Zahlungsmodell kommen so Extrakosten von 2 Euro oder 20 Euro auf die Abonnenten zu.