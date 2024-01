Disney+ hat große Pläne: Neuer Star-Wars-Spielfilm & Ahsoka-Neuigkeiten

Wie geht es mit Star Wars im Jahr 2024 weiter? Eine Antwort darauf liefert die offizielle Homepage des Franchises – und kündigt einen Kinofilm an, den so sicher nicht jeder erwartet hat.

The Mandalorian & Grogu wird der neue Kinofilm von Jon Favreau

Jon Favreau sollte mittlerweile jedem Star-Wars- oder Marvel-Fan bekannt sein: Der Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler steckt hinter den ersten zwei Iron-Man-Filmen, der The-Mandalorian-Serie und spielt Tony Starks Leibwächter Happy in vielen Marvel-Filmen. Jetzt arbeitet Jon Favreau als Regisseur wieder an The Mandalorian, aber nicht an der vierten Staffel, sondern an einem Kinofilm (Quelle: Star Wars):

„Ich habe es geliebt, Geschichten in dem reichen Universum von George Lucas zu erzählen. Die Aussicht darauf, den Mandalorianer und seinen Schüler Grogu auf die große Leinwand zu bringen, ist extrem aufregend“, erzählt Favreau auf der Star-Wars-Homepage.

The Mandalorian & Grogu wird im Jahr 2024 produziert, weshalb sicherlich nicht mit einem Release vor 2025 gerechnet werden sollte. Dave Filoni, der seit einer ganzen Weile auch an nahezu jedem Star-Wars-Projekt maßgeblich beteiligt ist, soll auch einen Mandalorian-Film drehen – das wird aber wohl noch eine Weile auf sich warten lassen.

In Bezug auf eine vierte Staffel von The Mandalorian steht noch nicht fest, ob die nun auch gedreht wird oder ob Favreaus Spielfilm eher ein Ersatz dafür sein soll.

Bestätigt: Ahsoka bekommt zweite Staffel

Fans der Star-Wars-Serie Ahsoka von Dave Filoni dürfen sich auch über gute Nachrichten freuen: Im selben Blogeintrag wird bestätigt, dass Ahsoka eine zweite Staffel von Filoni erhalten wird. Die Serie könnt ihr seit August 2023 auf Disney+ sehen und hat insgesamt sehr gute Bewertungen seitens der Kritiker und recht gute Reviews von Fans eingesackt (Ahsoka auf Disney+ sehen).

