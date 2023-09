E-Auto laden: So mies schneiden Stromer bei der Effizienz ab

Wer mit dem E-Auto fährt, muss früher oder später an die Ladesäule. Ob an der heimischen Wallbox, einer öffentlichen AC-Ladestation oder an extrem leistungsfähigen Schnellladern geht dabei immer ein Teil der Energie verloren. Ein Vergleich zeigt jetzt, welche E-Autos in Sachen Lade-Effizienz besonders schlecht abschneiden.

Bitter für Renault: Alte E-Autos fallen an der Ladesäule durch

E-Auto-Fahrer haben ein Problem: Beim Aufladen geht immer Energie verloren, die dadurch nicht im Akku landet und auch nicht für die Fahrt genutzt werden kann. Ein Teil geht durch die beim Laden natürliche Erwärmung der Batterie flöten. Auch die Umwandlung von Wechselstrom und Gleichstrom kostet Energie. Nicht ideale Bedingungen sowie Ladeverluste im Kabel und an den Ladekontakten tun ihr Übriges.

Bei Praxis Elektroauto hat man daher 20 beliebte E-Autos auf ihre Effizienz beim AC-Ladevorgang verglichen. So viel verlieren die Stromer-Modelle dabei:

Kia e-Soul 39 kWh: Ladeverlust 9,8 Prozent

Hyundai Ioniq 5 72 kWh: 11,3 Prozent

Ford Mustang Mach-e: 11,3 Prozent

Hyundai Ioniq 6 53 kWh: 12,5 Prozent

BMW i7 xDrive60: 13,1 Prozent

VW ID.3: 13,4 Prozent

Tesla Model Y Long Range: 14,3 Prozent

Mercedes EQS: 14,7 Prozent

Opel Mokka-e: 15,2 Prozent

Fiat 500 Action: 16 Prozent

Dacia Spring: 16,7 Prozent

BMW i4 eDrive40: 17,2 Prozent

Mazda MX-30: 18,8 Prozent

Porsche Taycan: 22 Prozent

Tesla Model 3: 22,6 Prozent

Mini Cooper SE: 23,1 Prozent

Polestar 2 78 kWh AWD: 27 Prozent

Smart EQ fortwo: 29,2 Prozent

Renault Zoe Z.E. 50 E-Tech: 31,1 Prozent

Renault Twingo ZE: 38,2 Prozent

Das Problem ist schon lange bekannt. So müssen etwa Ladesäulen in Deutschland seit Jahren nicht geeicht sein. Die Hersteller müssen keine allgemeinen Standards erfüllen, wie viel Strom auf dem Weg in den Akku verloren gehen darf. Dadurch geht aber eben nicht nur Energie flöten, sondern E-Auto-Fahrer zahlen auch für Strom, den sie überhaupt nicht nutzen können.

DC-Schnellladen hingegen ist meist effektiver, weil die Umwandlung entfällt und dort keine Energie verloren gehen kann.

Der effiziente Einsatz von Energie spielt auch in der Gesamtkostenrechnung eine Rolle:

Trotz Ladeverlust: E-Autos ziehen Verbrennern problemlos ab

Die relativ hohe Ineffizienz beim Laden ist übrigens noch lange kein Grund, dem Verbrenner den Vorzug zu geben. Denn was das E-Auto an der Ladestation verliert, macht es dafür unterwegs wieder wett. Die Elektroantriebe arbeiten nämlich mit einem viel höheren Wirkungsgrad als selbst die besten Verbrennungsmotoren.

Dem TÜV Nord zufolge kommen bei Benzinern nur gut 20 Prozent der Energie aus dem Kraftstoff auf der Straße an. Der Großteil geht unterwegs in Form von Abwärme an die Umwelt verloren. Bei Dieseln liegt der Wirkungsgrad immerhin noch bei etwa 45 Prozent. Selbst inklusive Ladeverluste und ungenutzter Energie im Fahrzeug kommen E-Autos auf etwa 64 Prozent.