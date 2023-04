Mit Polestar haben Volvo und Geely gemeinsam eine Erfolgsgeschichte im Bereich der E-Autos geschaffen. Das nächste Kapitel schlägt jetzt der Polestar 4 auf. Es ist das erste „Performance SUV Coupé“ der Marke. Klassenbeste Merkmale sucht man zwar vergebens, dafür liefert der Polestar 4 ein überzeugendes Gesamtbild ab.

E-Auto Polestar 4: Schweden präsentieren neues Akku-Monster

Anders als VW arbeitet Polestar chronologisch. Damit folgt auf Polestar 2 und Polestar 3 schon bald der Polestar 4, den der E-Auto-Hersteller jetzt offiziell vorgestellt hat. Nach einer E-Limousine und einem E-SUV kommt die Mischform auf den Markt.

Überzeugen will der schwedische Hersteller bei seinem neuen E-Auto unter anderem mit dem gigantischem Akku: Der liefert stolze 102 kWh Kapazität. Die bringen zwar keine dominierende Top-Reichweite, trotzdem sollte es problemlos für alle Alltagsfahrten sowie längere Ausfahrten reichen. Der Polestar 4 schafft vorläufig eine WLTP-Reichweite von bis zu 600 km – nur wenige Konkurrenten sind besser.

Serienmäßig kommt er mit einem durchgehenden Panorama-Glasdach. Optional kann das per Elektrochrom-Funktion durchsichtig oder blickdicht eingestellt werden. Den Blick auf den zurückliegenden Verkehr ermöglicht kein klassischer Rückspiegel, sondern ein Digitalbildschirm, der per Echtzeit-Kamera die Situation hinter dem Fahrzeug zeigt:

Die Heckansicht des Polestar 4 zeigt die Kamera, die den klassischen Rückspiegel ersetzt. (Bildquelle: Polestar)

Außerdem will der Polestar 4 mit viel Raum glänzen. Der Radstand verpasst nur um einen Millimeter die vollen 3 Meter. Dieser Platz kommt vor allem der hinteren Sitzreihe zugute. „Der Komfort und das Erlebnis der hinteren Fahrgäste werden dabei klar priorisiert“, erklärt Polestar-Chef Thomas Ingenlath (Quelle: Polestar).

Als SUV-Coupé will der Polestar 4 zwei Welten vereinen: Einerseits ein angesagtes SUV mit viel Platz, andererseits eine Limousine mit einer besseren Performance und effizienterem Antrieb. Laut Ingenlath sei das gelungen, weil man beim Polestar 4 nicht bloß ein SUV mit flacherer Dachlinie gebaut habe, sondern das E-Auto von Grund auf neu konzipiert wurde.

Streng genommen gehört Polestar selbst zur immer stärker werdenden China-Konkurrenz:

Kampfansage an VW: Polestar 4 und ID.7 zielen auf die gleichen Kunden

Für europäische Kunden soll der Polestar Anfang 2024 an den Start gehen. Als Einführungspreis nennt der Hersteller runde 60.000 Euro. Damit geht Polestar direkt in Konkurrenz zum ebenfalls frisch angekündigten ID.7, der das neue Flaggschiff von VWs ID-Reihe werden soll. Polestar bietet Varianten mit Heckantrieb oder Dualmotor an. Preise und Reichweitenangaben sind vorläufig und werden erst zum Bestellstart final festgezurrt.

